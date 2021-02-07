Водительские права могут забрать за неуплату алиментов: что делать и как вернуть
В Украине согласно закону о выплате алиментов на родителей несовершеннолетних могут наложить ограничения, если они не выплачивают средства на детей в срок. Одним из таких ограничений может стать лишение водительских прав.
Об этом пишет ресурс Auto.bigmir.
Так, должнику могут запретить выезд за границу, приостановить действие разрешения на оружие. Как показывает статистика, реформа данного закона дала свой результат и количество должников начало сокращаться. Однако многих водителей интересует вопрос, что делать, если водительские права забрали за неуплату алиментов.
Стоит отметить, что в данном случае закон очень суров и вернуть водительские права и не уплатить при этом алименты в полном объеме практически невозможно.
Однако, в законе есть некоторые нюансы. Есть категории граждан, у которых не могут забрать права, даже если они задолжали большую сумму за алименты.
- Военнослужащие
- Предприниматели
- Водители такси
- Работники транспортных предприятий
Как объясняют юристы, данная поправка связана с тем, что заработок этих людей напрямую связан с вождением автомобиля и если их лишить водительского удостоверения, то они не смогут заработать средства на погашение алиментов на своих несовершеннолетних детей.
Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине в 2021 году выросли алименты на детей.
А также рассказывали о том, как быстро обменять водительские права в Украине.