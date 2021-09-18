У Запоріжжі "батько-лайфхакер" змінив ім'я та прізвище, щоб не платити аліменти на дітей

У Запоріжжі чоловік вигадав лайфхак, щоб не сплачувати аліменти на дітей. Зокрема, він вирішив змінити прізвище й ім'я, щоб жити спокійно.
Про це інцидент повідомили в Telegram-каналі "Запорожье ХЗП".
Так, чоловік мав сплачувати на двох дітей щомісячно 6 тисяч гривень. Однак, під час виконання рішення суду виконавцем Шевченківського відділу держслужби був виявлений факт зміни даних.
"Після підтвердження нових відомостей з Держреєстру актів, чоловіка повторно внесли до реєстру боржників і наклали арешт на його рахунки. Крім того, йому заборонили виїжджати за межі країни, керувати авто і користуватися зброєю", - йдеться в публікації.
Окрім того, через заборгованість чоловікові відмовили в перетині кордону, тож він змушений заплатити борг в сумі 337 тисяч 407 гривень, 39 тисяч штрафу і 33 тисячі 450 гривень виконавчого збору.
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