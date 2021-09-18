В Запорожье "отец-лайфхакер" сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты на детей
В Запорожье мужчина придумал лайфхак, чтобы не платить алименты на детей. В частности, он решил сменить фамилию и имя, чтобы жить спокойно.
Об этом инциденте сообщили в Telegram-канале "Запорожье ХЗП".
Так, мужчина должен был платить на двоих детей ежемесячно 6 тысяч гривен. Однако, во время исполнения решения суда исполнителем Шевченковского отдела госслужбы был выявлен факт изменения данных.
"После подтверждения новых сведений из Госреестра актов, мужчину повторно внесли в реестр должников и наложили арест на его счета. Кроме того, ему запретили выезжать за пределы страны, управлять авто и пользоваться оружием", - говорится в публикации.
Кроме того, из-за задолженности мужчине отказали в пересечении границы, поэтому он вынужден заплатить долг в сумме 337 тысяч 407 гривен, 39 тысяч штрафа и 33 тысячи 450 гривен исполнительного сбора.
Человек придумал лайфхак, чтобы не платить алименты (t.me/Запорожье ХЗП)
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