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В Запорожье "отец-лайфхакер" сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты на детей

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Запорожье, Суббота 18 сентября 2021 14:35
В Запорожье "отец-лайфхакер" сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты на детей Сменил фамилию, чтобы не платить алименты (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Запорожье мужчина придумал лайфхак, чтобы не платить алименты на детей. В частности, он решил сменить фамилию и имя, чтобы жить спокойно.

Об этом инциденте сообщили в Telegram-канале "Запорожье ХЗП".

Так, мужчина должен был платить на двоих детей ежемесячно 6 тысяч гривен. Однако, во время исполнения решения суда исполнителем Шевченковского отдела госслужбы был выявлен факт изменения данных.

"После подтверждения новых сведений из Госреестра актов, мужчину повторно внесли в реестр должников и наложили арест на его счета. Кроме того, ему запретили выезжать за пределы страны, управлять авто и пользоваться оружием", - говорится в публикации.

Кроме того, из-за задолженности мужчине отказали в пересечении границы, поэтому он вынужден заплатить долг в сумме 337 тысяч 407 гривен, 39 тысяч штрафа и 33 тысячи 450 гривен исполнительного сбора.

В Запорожье &quot;отец-лайфхакер&quot; сменил имя и фамилию, чтобы не платить алименты на детейЧеловек придумал лайфхак, чтобы не платить алименты (t.me/Запорожье ХЗП)

Ранее мы сообщали, что полицейских обязали платить алименты из всех доходов.

Также мы писали, что в Украине водительские права могут забрать за неуплату алиментов. В частности, что делать и как вернуть.

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