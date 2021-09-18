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У Запоріжжі "батько-лайфхакер" змінив ім'я та прізвище, щоб не платити аліменти на дітей

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Запоріжжя, Субота 18 вересня 2021 14:35
У Запоріжжі "батько-лайфхакер" змінив ім'я та прізвище, щоб не платити аліменти на дітей Змінив прізвище, щоб не платити аліменти (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

У Запоріжжі чоловік вигадав лайфхак, щоб не сплачувати аліменти на дітей. Зокрема, він вирішив змінити прізвище й ім'я, щоб жити спокійно.

Про це інцидент повідомили в Telegram-каналі "Запорожье ХЗП".

Так, чоловік мав сплачувати на двох дітей щомісячно 6 тисяч гривень. Однак, під час виконання рішення суду виконавцем Шевченківського відділу держслужби був виявлений факт зміни даних.

"Після підтвердження нових відомостей з Держреєстру актів, чоловіка повторно внесли до реєстру боржників і наклали арешт на його рахунки. Крім того, йому заборонили виїжджати за межі країни, керувати авто і користуватися зброєю", - йдеться в публікації.

Окрім того, через заборгованість чоловікові відмовили в перетині кордону, тож він змушений заплатити борг в сумі 337 тисяч 407 гривень, 39 тисяч штрафу і 33 тисячі 450 гривень виконавчого збору.

У Запоріжжі &quot;батько-лайфхакер&quot; змінив ім'я та прізвище, щоб не платити аліменти на дітейЧоловік вигадав лайфхак, щоб не платити аліменти (t.me/Запорожье ХЗП)

Раніше ми повідомляли, що поліцейських зобов'язали платити аліменти з усіх доходів.

Також ми писали, що в Україні водійські права можуть забрати за несплату аліментів. Зокрема, що робити і як повернути.

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