У Запоріжжі "батько-лайфхакер" змінив ім'я та прізвище, щоб не платити аліменти на дітей

У Запоріжжі чоловік вигадав лайфхак, щоб не сплачувати аліменти на дітей. Зокрема, він вирішив змінити прізвище й ім'я, щоб жити спокійно.

Про це інцидент повідомили в Telegram -каналі "Запорожье ХЗП".

Так, чоловік мав сплачувати на двох дітей щомісячно 6 тисяч гривень. Однак, під час виконання рішення суду виконавцем Шевченківського відділу держслужби був виявлений факт зміни даних.

"Після підтвердження нових відомостей з Держреєстру актів, чоловіка повторно внесли до реєстру боржників і наклали арешт на його рахунки. Крім того, йому заборонили виїжджати за межі країни, керувати авто і користуватися зброєю", - йдеться в публікації.

Окрім того, через заборгованість чоловікові відмовили в перетині кордону, тож він змушений заплатити борг в сумі 337 тисяч 407 гривень, 39 тисяч штрафу і 33 тисячі 450 гривень виконавчого збору.

Чоловік вигадав лайфхак, щоб не платити аліменти (t.me/Запорожье ХЗП)