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В Запорожье над небом зафиксировали необычное явление: фото поражают

Автор: Тетяна Самарук

В Запорожье во время непогоды над небом зафиксировали невероятно красивое и в то же время ужасающее явление - мезоциклон.

Фото на своей странице в Facebook опубликовал фотограф Александр Позняков.

Так, явление фотограф заметил, 10 июня, в Хотинском районе Запорожья.

"Апокалипсис" над Бабуркой, выглядело эпично, мощность стихии впечатляет", - подписал свою фотографию фотограф.

Фото: необычное явление в Запорожье (facebook, com / Александр Поздняков)

Кроме того, пользователи поделились фотографиями, как это явление выглядело на Набережной магистрали.

Фото: необычное явление в Запорожье (Facebook.com/Olena Letnikova Guz)

В комментариях пользователи пишут, что видели разное, но это явление фантастическое.

  • Это фантастика! Не ожидала увидеть такое в Запорожье.
  • Видела разное. Но такое впервые. Очень красиво
  • Да, впечатляет.

Ранее мы сообщали, что показали фото, как в Крыму "закипело" Черное море.

Также украинские полярники показали аномалию в Антарктиде.

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