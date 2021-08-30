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В Запорожье наказали работницу Укрзализныци, которая не давала детям спать в зале ожидания

Автор: Светлана Мащенко

В Запорожье наказали сотрудницу "Укрзализныци", которая не давала спать детям в платном зале повышенного комфорта. Работницу вокзала уволили с должности, а еще двоих, которые "засветились" в скандальном видео, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Об этом сообщила пресс-служба Уполномоченного Верховной Рады по правам человека.

"Во время проверки установлено, что работником железной дороги необоснованно превышены свои полномочия и требования Технологического процесса работы вокзала станции "Запорожье 1". Данный сотрудник уволен с должности... Два работника вокзала, которые не повлияли на решение конфликтной ситуации привлечены к дисциплинарной ответственности", - говорится в сообщении.

В чем суть скандала

Инцидент случился в июле 2021-го года. Женщина с двумя детьми пыталась отдохнуть в платном зале повышенного комфорта в ожидании поезда. А учитывая, что отправка должна быть в 3:55, дети устали и уснули. Сотрудница же вокзала разбудила детей задолго до времени отправки, заявив, что спать в зале нельзя.

Мама детей попросила сотрудницу Вокзала показать, где в правилах написано, что дети не могут спать в комнате отдыха. На что ничего внятного женщина ответить не могла, лишь указывала, что снимать ее права не имеют, грозилась вызвать охрану.

"Дети пришли сюда сидеть, отдыхать. Не спать. А они у вас спят", - заявила сотрудница Укрзализныци.

Видео: Скандал на вокзале в Запорожье

Ранее мы писали, что появились фото роскошных вагонов Укрзализныци, в которых есть кухня, спальня и душ.

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УкрзализныцяВокзальная