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У Запоріжжі покарали працівницю Укрзалізниці, яка не давала дітям спати в залі очікування

Автор: Світлана Мащенко

У Запоріжжі покарали співробітницю "Укрзалізниці", яка не давала спати дітям у платному залі підвищеного комфорту. Працівницю вокзалу звільнили з посади, а ще двох, які "засвітилися" у скандальному відео, притягнули до дисциплінарної відповідальності.

Про це повідомила прес-служба Уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

"Під час перевірки встановлено, що працівником залізниці необґрунтовано перевищено свої повноваження та вимоги технологічного процесу роботи вокзалу станції "Запоріжжя 1". Даний співробітник звільнений з посади... Двох працівників вокзалу, які не вплинули на вирішення конфліктної ситуації притягнуто до дисциплінарної відповідальності", - йдеться в повідомленні.

У чому суть скандалу

Інцидент трапився в липні 2021-го року. Жінка з двома дітьми намагалася відпочити в платному залі підвищеного комфорту в очікуванні поїзда. А враховуючи, що відправка мала бути о 3:55, діти втомилися і заснули. Співробітниця ж вокзалу розбудила дітей задовго до часу відправки, заявивши, що спати в залі не можна.

Мама дітей попросила співробітницю вокзалу показати, де в правилах написано, що діти не можуть спати в кімнаті відпочинку. На що нічого суттєвого жінка відповісти не могла, лише вказувала, що знімати її права не мають, погрожувала викликати охорону.

"Діти прийшли сюди сидіти, відпочивати. Не спати. А вони у вас сплять", - заявила співробітниця Укрзалізниці.

Відео: Скандал на вокзалі в Запоріжжі

Раніше ми писали, що з'явилися фото розкішних вагонів Укрзалізниці, в яких є кухня, спальня і душ.

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