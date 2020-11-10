В Запорожье мужчина выбил собаке оба глаза, но она продолжала любить хозяина

Искалеченная собака (коллаж: РБК-Украина)

Жительница Запорожья забрала у мужчины искалеченное животное

В Запорожье владелец лабрадора издевался над своей собакой, которую лишил двух глаз. Неравнодушные жители города забрали у него бедное животное.

Жительница Запорожья Валерия Зацная рассказала на своей странице в Facebook о том, что увидела искалеченную собаку, которую выгуливала девушка. Она поинтересовалась о возрасте животного и была шокирована, поскольку лабрадору было только 8 лет.

Изначально женщина думала, что это очень старая собака и поэтому еле ходит, но потом оказалось, что девушка забрала ее у живодера, который лишил животное зрения.

Искалеченная собака (фото: facebook.com/valerija.zatsnaja)

"Я увидела сначала один глаз - вернее, пустую воспаленную глазницу. Второго глаза тоже нет. Этот садист выбил оба", - рассказала Валерия.

Женщина была шокирована уведенным, поэтому не взяла контактов девушки, и сейчас она разыскивает владельца искалеченного животного. Валерии рассказали, что предыдущий хозяин собаки часто пил.

Искалеченная собака (фото: facebook.com/valerija.zatsnaja)

Женщина отметила, что лабрадоры очень добрые. Когда мужчина издевался над собакой, она продолжала ему подчиняться, любить и доверять.

Собака сейчас находится в ветеринарной клинике и похоже, что шансов на спасение нет. Врачи говорят, что у нее была или травма, или сильная вирусная инфекция. Животное не лечили и довели до критического состояния.

Искалеченная собака (фото: facebook.com/valerija.zatsnaja)

"Асцит (водянка живота), почки и самое ужасное - рак крови. Все в запущенном состоянии. Мое предположение: ужасный уход, голод (до того, как Марселину забрала Ирина, по ее словам, собака весила еще меньше на 4 кг), скорее всего избиения, здоровье собака потеряла однозначно в результате жестокого обращения с ней и на нервной почве", - написала Валерия.

Собаке поставили капельницу, но она мучается, потому что ее тошнит, в животе находится жидкость и почки не работают.

Так собака выглядела ранее (фото: facebook.com/valerija.zatsnaja)

Напомним, в Киеве женщина отбила покалеченного пса у живодеров и спасла ему жизнь.

Ранее в Ровно полицейские задержали мужчину, который издевался над своей собакой.