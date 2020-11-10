У Запоріжжі чоловік вибив собаці обидва ока, але вона продовжувала любити господаря

Покалічена собака (колаж: РБК-Україна)

Мешканка Запоріжжя забрала у чоловіка покалічену тварину

В Запоріжжі власник лабрадора знущався над своєю собакою, яку позбавив двох очей. Небайдужі жителі міста забрали у нього бідна тварина.

Мешканка Запоріжжя Валерія Зацна розповіла на своїй сторінці в Facebook про те, що побачила скалічену собаку, яку вигулювала дівчина. Вона поцікавилася про вік тварини і була шокована, оскільки лабрадору було тільки 8 років.

Спочатку жінка думала, що це дуже стара собака і тому ледве ходить, але потім виявилося, що дівчина забрала її у шкуродеру, який позбавив тварина зору.

Покалічена собака (фото: facebook.com/valerija.zatsnaja)

"Я побачила спочатку одне око - вірніше, порожню запалену очну ямку. Другого ока теж немає. Цей садист вибив обидва", - розповіла Валерія.

Жінка була шокована тим, тому не взяла контактів дівчата, і зараз вона розшукує власника покаліченої тваринного. Валерії розповіли, що попередній господар собаки часто пив.

Покалічена собака (фото: facebook.com/valerija.zatsnaja)

Жінка зазначила, що лабрадори дуже добрі. Коли чоловік знущався з собаки, вона продовжувала йому підкорятися, любити і довіряти.

Собака зараз знаходиться у ветеринарній клініці і схоже, що шансів на порятунок немає. Лікарі кажуть, що у неї була або травма, або сильна вірусна інфекція. Тварину не лікували і довели до критичного стану.

Покалічена собака (фото: facebook.com/valerija.zatsnaja)

"Асцит (водянка живота), нирки і найжахливіше - рак крові. Все в занедбаному стані. Моє припущення: жахливий догляд, голод (до того, як Марселину забрала Ірина, за її словами, собака важила ще менше на 4 кг), швидше за все побиття, здоров'я собака втратила однозначно в результаті жорстокого поводження з нею і на нервовому грунті", - написала Валерія.

Собаці поставили крапельницю, але вона мучиться, тому що її нудить, в животі знаходиться рідина і нирки не працюють.

Так собака виглядала раніше (фото: facebook.com/valerija.zatsnaja)

Нагадаємо, у Києві жінка відбила покаліченого пса у шкуродерів і врятувала йому життя.

Раніше в Рівному поліцейські затримали чоловіка, який знущався зі своєї собаки.