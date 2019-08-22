В Запорожье мужчина облил возлюбленную кипятком: у пострадавшей новые неприятности

Анастасию Шаповалову парень облил кипятком (Коллаж РБК-Украина)

Пострадавшая Анастасия Шаповалова до сих пор находится в больнице

Анастасию Шаповалову, которую в Запорожье облил кипятком ее парень, постигла новая неприятность. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры Запорожской области.

У Шаповаловой, которая на данный момент находится в больнице и проходит лечение и реабилитацию после жутких ожогов, есть двое деток – четырех и шести лет. Когда с Анастасией случилась беда, детей забрала к себе бабушка, мать ее гражданского супруга. У самой Шаповаловой родных нет.

Анастасия Шаповалова (скриншот с видео)

Дети пережили страшный шок из-за того, что произошло с их матерью и вполне логично, что их оставили вместе с близким человеком. Родные гражданского мужа помогать самой Анастасии отказались.

Однако стало известно, что детей из семьи родственницы изъяли и направили в центр социально-психологической реабилитации. Как сообщили в прокуратуре, дети будут оставаться в приюте до тех пор, пока Анастасия Шаповалова полностью не поправится. Ей предстоит долгое восстановление и реабилитация, а только после этого она сможет вернуться домой сама и забрать детей.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 25-летнюю Анастасию Шаповалову облил кипятком ее парень. Накануне они поссорились, и девушка отправилась спать. Ночью девушка проснулась от того, что ее гражданский супруг заливает ей в рот и на лицо кипяток. Девушка была госпитализирована и у нее диагностировали 20% ожогов.

Кроме того, мы писали о том, что всплыли жуткие подробности той роковой ночи, когда Анастасию Шаповалову гражданский муж облил кипятком. Также выяснились некоторые шокирующие детали их совместной жизни.