У Запоріжжі чоловік облив кохану окропом: у постраждалої нові неприємності

Анастасію Шаповалову хлопець облив окропом (Колаж РБК-Україна)

Постраждала Анастасія Шаповалова досі перебуває в лікарні

Анастасію Шаповалову, яку у Запоріжжі облив окропом її хлопець, спіткала нова неприємність. Про це розповіли в прес-службі прокуратури Запорізької області.

У Шаповалової, яка на даний момент знаходиться в лікарні і проходить лікування та реабілітацію після страшних опіків, є двоє дітей – чотирьох і шести років. Коли з Анастасією трапилася біда, дітей забрала до себе бабуся, мати її цивільного чоловіка. У самої Шаповалової рідних немає.

Анастасія Шаповалова (скріншот з відео)

Діти пережили страшний шок через те, що сталося з матір'ю і цілком логічно, що їх залишили разом з близькою людиною. Рідні цивільного чоловіка допомагати самій Анастасії відмовилися.

Однак стало відомо, що дітей з сім'ї родички вилучили і направили в центр соціально-психологічної реабілітації. Як повідомили в прокуратурі, діти будуть залишатися в притулку до того часу, поки Анастасія Шаповалова повністю не одужає. Їй належить довге відновлення та реабілітація, а тільки після цього вона зможе повернутися додому сама і забрати дітей.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що 25-річну Анастасію Шаповалову облив окропом її хлопець. Напередодні вони посварилися, і дівчина пішла спати. Вночі дівчина прокинулася від того, що її цивільний чоловік заливає їй в рот і на обличчя окріп. Дівчина була госпіталізована і у неї діагностували 20% опіків.

Крім того, ми писали про те, що спливли моторошні подробиці тієї фатальної ночі, коли Анастасію Шаповалову цивільний чоловік облив окропом. Також з'ясувалися деякі шокуючі подробиці їхнього спільного життя.