В Запорожье маршрутчик избил пастора: никто не реагировал (фото)

Маршрутчик-неадекват набросился на пассажира и чуть не сбил женщину
Водитель маршрутки напал на пассажира после замечания и просьбы выключить российское радио. Инцидент произошел в Запорожье в маршрутном автобусе №80. Об этом сообщила местная жительница Татьяна Ярмохина на своей странице в Facebook. Также женщина - юрист, уполномоченный секретарь Духовного Совета Христианских Церквей Запорожской области, активистка - подробно описала ситуацию, реакцию полицейских и опубликовала фото водителя-неадеквата.
Муж Татьяны Андрей - пастор церкви "Сион" - трижды делал водителю замечания, но тот не обращал внимания.
"Муж включает камеру и идет к водителю, чтобы сфотографировать. Водий хватает телефон и выбрасывает на проспект под колеса автомобилей! Бьет Андрея по руке и в грудь, открывает дверь и выталкивает из маршрутки, дальше Андрей попытался ответить, но потерял равновесие из-за удара в голову и ухо", - рассказала она.
В Запорожье водитель напал на пастора (фото с Facebook-страницы Татьяны Ярмохиной)
Женщина выскочили из маршрутки и стала перед транспортом, чтобы водитель не смог уехать прочь. Также она просила людей на остановке вызвать полицию и сфотографировать номера автобуса, однако никто не реагировал. Татьяна рассказала, что один 18-летний молодой человек Денис согласился и дал показания.
"Водитель начал ехать на меня, а потом сдал назад и объехал, задев меня (в полицейском участке сказали: ну не переехал же. Три часа в Александровском полицейском отделении: у меня грязное платье, у мужа ссадины за ухом... и это только начало... " - рассказала она.
Татьяна решила не оставлять дело и снять побои, чтобы агрессивный водитель ответил за свои действия.
Также она рассказала, что у ее мужа посттравматическая перфорация барабанной перепонки, и продолжительность лечения займет полгода.
Женщина поблагодарила всех неравнодушных граждан за поддержку и добавила, что по данному инциденту уже звонили из СБУ.
У пастора после нападения водителя-неадеквата проблемы с барабанной перепонкой (фото с Facebook-страницы Татьяны Ярмохиной)
Ситуация с маршрутчиком в Запорожье вызвала массу гневных комментариев в сети. В интернете многие высказывают женщине свою поддежку и просят довести дело до конца, чтобы водитель не остался безнаказанным за свои действия.
Фото: скрин комментариев
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