В Запорожье маршрутчик избил пастора: никто не реагировал (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Маршрутчик-неадекват набросился на пассажира и чуть не сбил женщину

Водитель маршрутки напал на пассажира после замечания и просьбы выключить российское радио. Инцидент произошел в Запорожье в маршрутном автобусе №80. Об этом сообщила местная жительница Татьяна Ярмохина на своей странице в Facebook. Также женщина - юрист, уполномоченный секретарь Духовного Совета Христианских Церквей Запорожской области, активистка - подробно описала ситуацию, реакцию полицейских и опубликовала фото водителя-неадеквата.

Муж Татьяны Андрей - пастор церкви "Сион" - трижды делал водителю замечания, но тот не обращал внимания.

"Муж включает камеру и идет к водителю, чтобы сфотографировать. Водий хватает телефон и выбрасывает на проспект под колеса автомобилей! Бьет Андрея по руке и в грудь, открывает дверь и выталкивает из маршрутки, дальше Андрей попытался ответить, но потерял равновесие из-за удара в голову и ухо", - рассказала она.

В Запорожье водитель напал на пастора (фото с Facebook-страницы Татьяны Ярмохиной)

Женщина выскочили из маршрутки и стала перед транспортом, чтобы водитель не смог уехать прочь. Также она просила людей на остановке вызвать полицию и сфотографировать номера автобуса, однако никто не реагировал. Татьяна рассказала, что один 18-летний молодой человек Денис согласился и дал показания.

"Водитель начал ехать на меня, а потом сдал назад и объехал, задев меня (в полицейском участке сказали: ну не переехал же. Три часа в Александровском полицейском отделении: у меня грязное платье, у мужа ссадины за ухом... и это только начало... " - рассказала она.

Татьяна решила не оставлять дело и снять побои, чтобы агрессивный водитель ответил за свои действия.

Также она рассказала, что у ее мужа посттравматическая перфорация барабанной перепонки, и продолжительность лечения займет полгода.

Женщина поблагодарила всех неравнодушных граждан за поддержку и добавила, что по данному инциденту уже звонили из СБУ.

У пастора после нападения водителя-неадеквата проблемы с барабанной перепонкой (фото с Facebook-страницы Татьяны Ярмохиной)

Ситуация с маршрутчиком в Запорожье вызвала массу гневных комментариев в сети. В интернете многие высказывают женщине свою поддежку и просят довести дело до конца, чтобы водитель не остался безнаказанным за свои действия.

Очень жаль, что с вами так произошло. Но лучше бы написать жалобу с номерами в компании, владеющей маршруткой, в транспортный участок мэрии, в комитет по защите прав потребителей;

Доведите дело до конца! У меня в подобной ситуации не получилось, хоть и вызывала полицию и скорую. У вас есть все основания, судмедэкспертиза обязательно! Мои сочувствия вам, дорогие, но такие случаи стали системными. Пора решать и предавать огласке;

И еще, действует закон Украины на запрет росийского вещания, даже шансона в публичных местах. Нужно прочитать документ. Но водители рассматривают рабочее место, как собственность, забывая, что участвуют в выполнении двухстороннего договора на оказание транспортных услуг. Пассажир расчитывает получить услугу, а не наезд и маты...

Треш;

Зло просыпается, все эти годы была только спячка;

Это потому, что многим "все равно на каком языке";

Так и ездим в городском транспорте, кто не имеет собственного авто. Редко кому удается добираться на работу пешком, без транспорта. Бывают водители нетрезвые, бывают хамовитые и грубые, каждый из них собственное мнение считает истиной и себя чувствует хозяином ситуации. И ничего не меняется;

Давайте все вместе соберемся и пойдем к этому Александру Власюку или в то отделении полиции, где вы подавали заявление. Если придет человек 100, они точно примут меры. От этого водителя каждый день страдают пассажиры, и даже физически! Нельзя так это оставлять;

Этот водитель "неадекват", месяца 3-4 назад резко затормозил и моя жена пролетела через весь салон упав рядом с ним. Из-за шока не потребовала вызвать полицию...

Фото: скрин комментариев

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