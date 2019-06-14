У Запоріжжі маршрутник побив пастора: ніхто не реагував (фото)

Маршрутник-неадекват накинувся на пасажира і мало не збив жінку
Водій маршрутки напав на пасажира після зауваження і прохання вимкнути російське радіо. Інцидент стався у Запоріжжі в маршрутному автобусі №80. Про це повідомила місцева мешканка Тетяна Ярмохіна на своїй сторінці в Facebook. Також жінка - юрист, уповноважений секретар Духовної Ради Християнських Церков Запорізької області, активістка - детально описала ситуацію, реакцію поліцейських і опублікувала фото водія-неадеквата.
Чоловік Тетяни Андрій - пастор церкви "Сіон" - тричі робив зауваження водієві, але той не звертав уваги.
"Чоловік включає камеру і йде до водія, щоб сфотографувати. Водий хапає телефон і викидає на проспект під колеса автомобілів! Б'є Андрія по руці і в груди, відкриває двері і виштовхує з маршрутки, далі Андрій спробував відповісти, але втратив рівновагу через удар у голову та вухо", - розповіла вона.
У Запоріжжі водій напав на пастора (фото з Facebook-сторінки Тетяни Ярмохіної)
Жінка вискочили з маршрутки і стала перед транспортом, щоб водій не зміг поїхати геть. Також вона просила людей на зупинці викликати поліцію і сфотографувати номери автобуса, однак ніхто не реагував. Тетяна розповіла, що один 18-річний молодий чоловік Денис погодився і дав свідчення.
"Водій почав їхати на мене, а потім здав назад і об'їхав, зачепивши мене (в поліцейській дільниці сказали: ну не переїхав же. Три години в Олександрівському поліцейському відділку: у мене брудне плаття, у чоловіка садна за вухом... і це тільки початок... " - розповіла вона.
Тетяна вирішила не залишати справу і зняти побої, щоб агресивний водій відповів за свої дії.
Також вона розповіла, що у її чоловіка посттравматична перфорація барабанної перетинки, і тривалість лікування займе півроку.
Жінка подякувала всім небайдужим громадянам за підтримку і додала, що за даним інцидентом вже дзвонили з СБУ.
У пастора після нападу водія-неадеквата проблеми із барабанною перетинкою (фото з Facebook-сторінки Тетяни Ярмохіної)
Ситуація з маршрутником в Запоріжжі викликала масу гнівних коментарів у мережі. В інтернеті багато людей висловлюють жінці свою підтримку і просять довести справу до кінця, щоб водій не залишився безкарним за свої дії.
ото: скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, нещодавно в Харкові водій виштовхав з маршрутки жінку з двома дітьми після того, як вона попросила квитки.
Також ми писали про те, що під Дніпром водій маршрутки образив мати воїна АТО матюками.
Нагадаємо, днями журналісти провели температурну інспекцію у трамваї, тролейбусі, маршрутках і метро в Києві і визначили "переможця" аномальної спеки.