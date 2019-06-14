У Запоріжжі маршрутник побив пастора: ніхто не реагував (фото)

Фото: колаж РБК-Україна

Маршрутник-неадекват накинувся на пасажира і мало не збив жінку

Водій маршрутки напав на пасажира після зауваження і прохання вимкнути російське радіо. Інцидент стався у Запоріжжі в маршрутному автобусі №80. Про це повідомила місцева мешканка Тетяна Ярмохіна на своїй сторінці в Facebook. Також жінка - юрист, уповноважений секретар Духовної Ради Християнських Церков Запорізької області, активістка - детально описала ситуацію, реакцію поліцейських і опублікувала фото водія-неадеквата.

Чоловік Тетяни Андрій - пастор церкви "Сіон" - тричі робив зауваження водієві, але той не звертав уваги.

"Чоловік включає камеру і йде до водія, щоб сфотографувати. Водий хапає телефон і викидає на проспект під колеса автомобілів! Б'є Андрія по руці і в груди, відкриває двері і виштовхує з маршрутки, далі Андрій спробував відповісти, але втратив рівновагу через удар у голову та вухо", - розповіла вона.

У Запоріжжі водій напав на пастора (фото з Facebook-сторінки Тетяни Ярмохіної)

Жінка вискочили з маршрутки і стала перед транспортом, щоб водій не зміг поїхати геть. Також вона просила людей на зупинці викликати поліцію і сфотографувати номери автобуса, однак ніхто не реагував. Тетяна розповіла, що один 18-річний молодий чоловік Денис погодився і дав свідчення.

"Водій почав їхати на мене, а потім здав назад і об'їхав, зачепивши мене (в поліцейській дільниці сказали: ну не переїхав же. Три години в Олександрівському поліцейському відділку: у мене брудне плаття, у чоловіка садна за вухом... і це тільки початок... " - розповіла вона.

Тетяна вирішила не залишати справу і зняти побої, щоб агресивний водій відповів за свої дії.

Також вона розповіла, що у її чоловіка посттравматична перфорація барабанної перетинки, і тривалість лікування займе півроку.

Жінка подякувала всім небайдужим громадянам за підтримку і додала, що за даним інцидентом вже дзвонили з СБУ.

У пастора після нападу водія-неадеквата проблеми із барабанною перетинкою (фото з Facebook-сторінки Тетяни Ярмохіної)

Ситуація з маршрутником в Запоріжжі викликала масу гнівних коментарів у мережі. В інтернеті багато людей висловлюють жінці свою підтримку і просять довести справу до кінця, щоб водій не залишився безкарним за свої дії.

Дуже шкода, що так сталося з вами. Але краще б написати скаргу з номерами до компанії, що володіє маршруткою, до транспортної дільниці мерії, у комітет по захисту прав споживачів;

Доведіть справу до кінця! У мене в подібній ситуації не вийшло, хоч і викликала поліцію і швидку. У вас є всі підстави, судмедекспертиза обов'язково! Мої співчуття вам, дорогі, але такі випадки стали системними. Пора вирішувати і оприлюднювати;

І ще, діє закон України на заборону російського мовлення, навіть шансону в публічних місцях. Потрібно прочитати документ. Але водії розглядають робоче місце, як власність, забуваючи, що беруть участь у виконанні двостороннього договору на надання транспортних послуг. Пасажир розраховує отримати послугу, а не наїзд і мати...

Треш;

Зло прокидається, всі ці роки була тільки сплячка;

Це тому, що багатьом "все одно на якій мові";

Так і їздимо в міському транспорті, хто не має власного авто. Рідко кому вдається добиратися на роботу пішки, без транспорту. Бувають нетверезі водії, бувають хамовиті та грубі, кожен з них власну думку вважає істиною і відчуває себе господарем ситуації. І нічого не змінюється;

Давайте всі разом зберемося і підемо до цього Олександра Власюка або у відділок поліції, де ви подавали заяву. Якщо прийде чоловік 100, вони точно приймуть заходи. Від цього водія щодня страждають пасажири, і навіть фізично! Не можна так це залишати;

Цей водій "неадекват", місяці 3-4 тому різко загальмував і моя дружина пролетіла через весь салон, впавши поруч з ним. Через шок не звимагала викликати поліцію...

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