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В Запорожье конь пожертвовал собой, спасая подругу от гибели

Запорожье, Пятница 09 октября 2020 07:34
В Запорожье конь пожертвовал собой, спасая подругу от гибели
Лошади (фото: pixabay.com)
Автор: Владимир Костырин

Жеребец заслонил собой лошадь, на которую летела машина

В Запорожье на острове Хортица произошло смертельное ДТП с участием животного - автомобиль сбил коня, в результате чего скакун умер от полученных травм.

У виновника ночной аварии 8 октября забрали водительское удостоверение. Об этом передает издание "ZаБор".

Предварительно установлено, что 51-летний мужчина за рулем легковушки "Москвич" мчал по дороге, и в этот момент впереди показалась лошадь.

Водитель не затормозил, и в последний момент перед машиной вдруг выскочил жеребец, который фактически заслонил своим телом кобылу, тем самым спас ей жизнь ценой своей.

После удара раненый конь остался лежать на дороге, и через некоторое время умер.

В Запорожье конь пожертвовал собой, спасая подругу от гибели

На Хортице конь погиб под колесами "Москвича" (фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожской области)

Отмечается, что это далеко не первое ДТП на Хортице, которое заканчивалось смертью лошади. Так, подобные случаи происходили этой весной, около полутора лет назад и в 2015-м.

Ранее сообщалось, что недавно в Киеве насмерть сбили лося, который жил в лесопосадках и нередко появлялся на видео в соцсетях.

Напомним, год назад под Львовом лошади испугались авто на дороге и перевернули воз с людьми - тогда в результате инцидента погиб человек, еще двое травмированы.

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Новости Украины Животные ДТПХортицаЗапорожьеживотныелошадь
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