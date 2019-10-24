ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Во Львовской области перевернулся воз с людьми, есть погибший и пострадавшие

Новости » Происшествия    24.10.2019 - 10:31
Во Львовской области перевернулся воз с людьми, есть погибший и пострадавшие
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Лошади испугались проезжающего рядом транспорта и перевернули воз

В селе Добровляны (Львовская область) перевернулся воз с людьми, погиб человек, еще двое травмированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

Сообщается, что происшествие произошло 17:00 23 октября. Лошади испугались проезжающего рядом транспорта и перевернули воз.

"На местной дороге лошади испугались проезжающего рядом транспорта, всполошились и перевернули воз с людьми. В результате происшествия 1 человек, житель села Ролев Дрогобычского района 1939 года рождения, погиб на месте до приезда "скорой". Еще два человека получили травмы и были госпитализированы в Дрогобычскую городскую больницу", - сообщили в департаменте.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, 24 октября на автодороге Киев-Варшава произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. Второй водитель, который находился с правой части автобуса, погиб на месте происшествия. Трое пассажиров автобуса с забойными ранами госпитализированы.

Также РБК-Украина сообщало, что в Голосеевском районе столицы произошло ДТП, автомобиль BMW сбил насмерть пешехода. Пешеход переходил дорогу, предварительно в неустановленном для перехода месте.

В Киеве автомобиль сбил пешехода насмерть В Ровенской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком, есть погибший
Новости Украины ДТПпогибшиеЛьвовская область
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь