ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Киеве сбили лося, который был звездой соцсетей

Киев, Четверг 20 августа 2020 09:42
В Киеве сбили лося, который был звездой соцсетей
В Киеве машина сбила лося (фото: pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве на Саперно-Слободской сбили лося

В Киеве сбили лося, который жил в лесопосадках и неоднократно появлялся на видео в соцсетях. Животное бродило возле проезжей части и уже не раз бросалось под колеса. В этот раз все закончилось фатально. Об этом сообщили на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

"На Саперно-Слободской сбили лося, который два года жил в местных лесопосадках. На момент съемки животное было в агонии. Как-то транспортировать не было возможности, да и некуда. У нас нет реанимаций для таких животных", - сказано в сообщении.

На странице отметили, что за последние три года 3 раза принимали участие в попытках его седировать и отправить в зоопарк или загородные хозяйства, но он бегал по лесу и склонам 15-20 км час, к нему было нереально подойти на расстояние выстрела шприца с раствором.

В Киеве сбили лося, который был звездой соцсетей

В Киеве наехали на лося (фото: facebook.com/pg/dtp.kiev.ua)

На странице также пишут, что ни одна служба не хочет помочь с транспортировкой животного.

"На Саперно-Слободской сбили лося. Недавно весь Киев наблюдал, как лосик бегал по району. А теперь ни одна служба не хочет помощь оказать", - сказано в сообщении.

В комментариях люди высказывают соболезнования и пишут, что "очень жаль, что так случилось".

Как мы ранее сообщали, в Киеве 4 августа на улицах заметили лося. Животное находится на улице Саперно-Слободской.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины КиевДТП
Lite
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь