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У Запоріжжі на Хортиці вандали зруйнували історичний пам'ятник

Запоріжжя, Вівторок 29 вересня 2020 16:37
У Запоріжжі на Хортиці вандали зруйнували історичний пам'ятник
У Запоріжжі вандали зруйнували давню пам'ятку на Скіфському Стані (фото: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

Вандали зруйнували історичну пам'ятку

У Запоріжжі на Хортиці відбувся акт вандалізму. Невідомі на Скіфському Стані зруйнували одну з кам'яних скульптур (кам'яну бабу), яка є історичною пам'яткою.

Про інцидент розповів місцевий житель Андрій Гудзь на своїй сторінці в Facebook. Зламану скульптуру він помітив 27 вересня і зняв все на відео.

УВАГА!!!!!! ТРАГЕДІЯ!!!!!

Опубліковано Andrey Gudz Неділя, 27 вересня 2020 р.

В Запоріжжі вандали зруйнували давню пам'ятку на Скіфському Стані (відео: facebook.com/gudvin.zp)

Користувачі мережі вкрай обурені діями вандалів і запитали у Андрія, що з цього приводу кажуть охоронці. Він відповів, що охорона взагалі нічого не знає про цей інцидент. Крім того, за словами Гудзя, охоронці сплять навіть у денний час доби.

У Запоріжжі на Хортиці вандали зруйнували історичний пам'ятник

В Запоріжжі вандали зруйнували давню пам'ятку на Скіфському Стані (скріншот з відео)

"Закриваються у своїй сторожці і сплять на роботі ласощі!" – написав він у коментарі під своїм відео.

Варто зазначити, що Скіфський Стан – це музей просто неба, який розташований на найвищій точці острова Хортиця. Крім того, це один з найвідоміших меморіально-туристичних комплексів на Хортиці.

Також Скіфський Стан вважається місцем сили – особливої енергетичної точки Землі, у якій на поверхню виходить життєва енергія.

Тут також реконструйовані курганні насипи, з яких три збереглися до наших часів ще з того часу, коли були насипані. Ці кургани - ровесники Єгипетських пірамід.

Нагадаємо, в Києві вандали осквернили скульптуру про Голодомор.

Раніше вандали пошматували казкову клумбу у парку "Перемога".

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