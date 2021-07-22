В Запорожье директор гимназии защищала пьяного водителя: бросалась на патрульных и кричала, что ее насилуют (видео)

В Запорожье женщина-педагог угрожала патрульным заявить об изнасиловании и ругалась нецензурной лексикой.

Так, событие произошло 20 июля. В мети пользователи сразу узнали директора местной 54 гимназии.

Как пишет ТСН, в патрульной полиции рассказали, что легковушку, которая ехала с полосы в полосу, остановили около полуночи.

За рулем автомобиля находился 44-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Однако, дуть в драгер он категорического отказался.

Также на копов набросилась пассажирка, которая встала на защиту водителя. Женщина угрожала полицейским и кричала, что ее насилуют. Разборки продолжались около двух часов.

Позже водитель заявил, что плохо себя чувствует, но медики проблем со здоровьем у него не обнаружили. Наконец полицейские на водителя составили протокол.

Кроме того, с женщиной обещают разобраться в мэрии Запорожья. Там подтвердили, что она педагог и такое поведение не допустимо. Сейчас она в отпуске и решение примут, когда она выйдет на работу.

Фото: женщина-педагог угрожала патрульным (t.me/zaborzp)

В сети пользователи отреагировали на ситуацию.