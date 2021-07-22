В Запорожье директор гимназии защищала пьяного водителя: бросалась на патрульных и кричала, что ее насилуют (видео)
В Запорожье женщина-педагог угрожала патрульным заявить об изнасиловании и ругалась нецензурной лексикой.
Видео опубликовали в Telegram-канале "Это Запорожье".
Так, событие произошло 20 июля. В мети пользователи сразу узнали директора местной 54 гимназии.
Как пишет ТСН, в патрульной полиции рассказали, что легковушку, которая ехала с полосы в полосу, остановили около полуночи.
За рулем автомобиля находился 44-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Однако, дуть в драгер он категорического отказался.
Также на копов набросилась пассажирка, которая встала на защиту водителя. Женщина угрожала полицейским и кричала, что ее насилуют. Разборки продолжались около двух часов.
Позже водитель заявил, что плохо себя чувствует, но медики проблем со здоровьем у него не обнаружили. Наконец полицейские на водителя составили протокол.
Кроме того, с женщиной обещают разобраться в мэрии Запорожья. Там подтвердили, что она педагог и такое поведение не допустимо. Сейчас она в отпуске и решение примут, когда она выйдет на работу.
Фото: женщина-педагог угрожала патрульным (t.me/zaborzp)
В сети пользователи отреагировали на ситуацию.
- Какой ужас! Такие пьяные, едва на ногах стоят. Все безнаказанно сходит с рук. Надеюсь на справедливое решение полиции;
- Уволить бы такого директора за потерю морального облика педагога и учителя!;
- Таких надо воспитывать. Отправлять на общественные работы;
- Ужас просто, женщина. Потом уносят жизни людей на дороге;
- И такие педагоги учат наших детей.
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