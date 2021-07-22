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У Запоріжжі директор гімназії захищала п'яного водія: кидалась на патрульних та кричала, що її ґвалтують (відео)

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Запоріжжя, Четвер 22 липня 2021 17:03
У Запоріжжі директор гімназії захищала п'яного водія: кидалась на патрульних та кричала, що її ґвалтують (відео) Колаж РБК-Україна: директор гімназії у Запоріжжі кидалась на копів
Автор: Тетяна Самарук

У Запоріжжі жінка-педагог погрожувала патрульним заявити про зґвалтування та лаялась нецензурною лексикою.

Відео опублікували в Telegram-каналі "Це Запоріжжя".

Так, подія сталася 20 липня. У мережі користувачі одразу впізнали директору місцевої 54 гімназії.

Як пише ТСН, у патрульній поліції розповіли, що легковик, який їхав зі смуги в смугу, зупинили близько опівночі.

За кермом автомобіля перебував 44-річний чоловік з ознаками алкогольного сп’яніння. Однак, дути в драгер він категоричного відмовився.

Також на копів накинулась пасажирка, яка встала на захист кермувальника. Жінка погрожувала поліцейським та кричала, що її ґвалтують. Розбирання тривали близько двох годин.

Згодом водій заявив, що погано почувається, але медики проблем зі здоров'ям у нього не виявили. Врешті поліцейські на кермувальника склали протокол.

Окрім того, з жінкою обіцяють розібратися у мерії Запоріжжя. Там підтвердили, що вона педагог і така поведінка не припустима. Зараз вона у відпустці і рішення ухвалять, коли вона вийде на роботу.

У Запоріжжі директор гімназії захищала п'яного водія: кидалась на патрульних та кричала, що її ґвалтують (відео)Фото: жінка-педагог погрожувала патрульним (t.me/zaborzp)

У мережі користувачі відреагували на ситуацію.

  • Який жах! Такі п'яні, ледь на ногах стоять. Все безкарно сходить з рук. Сподіваюся на справедливе рішення поліції;
  • Звільнити б такого директора за втрату морального обличчя педагога і вчителя!;
  • Таких треба виховувати. Відправляти на громадські роботи;
  • Жах просто, жінка. Потім забирають життя людей на дорозі;
  • І такі педагоги вчать наших дітей.

Раніше ми повідомляли, що скандального педагога Більченко звільнили з НПУ ім. Драгоманова. Вона яка спровокувала мовний скандал і відзначилася антиукраїнськими висловлюваннями.

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Запоріжжя директор педагог
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