В Запорожье девочки-подростки жестоко избили школьниц: скандал получил продолжение

В Запорожье подрались подростки (Коллаж РБК-Украина)

Несовершеннолетняя подозреваемая взята под домашний арест запорожским судом

История с избиением девочек-подростков на школьном стадионе получила продолжение. Одну из девочек, которую поставили на колени и били, госпитализировали в больницу. Одна из обидчиц ругалась матом в ее сторону и наносила удары в голову и туловище. Сейчас коммунарский районный суд Запорожья отправил под домашний арест 15-летнюю школьницу, которая издевалась над девочкой.

Как сообщает пресс-служба суда, подозреваемая проходит по статье хулиганство.

"Несовершеннолетная подозреваемая вечером 12 октября 2019 года, находясь на стадионе одной из школ Коммунарского района в городе Запорожье, и неустановленное лицо подошли к несовершеннолетней Л. и начали наносить ей удары в лицо. Доведя потерпевшую к беспомощному состоянию, Б. заставила ее встать на колени и просить у нее прощения и целовать обувь", – говорится в сообщении.

Осторожно, видео 18+

18+ Працівники Комунарського відділення поліції за фактом публікації в мережі Інтернет, щодо спричинення тілесних ушкоджень неповнолітнім, відкрили кримінальні провадження Зловмисниці вже првідомлено про підозру у скоєнні злочину. Тривають досудові розслідування. 13 жовтня на телеграм-каналі в мережі Інтернет було виявлено публікацію з відеозаписом, на якому зафіксовано факт нанесення тілесних ушкоджень невідомій дівчині. Комунарським відділенням поліції ГУНП в Запорізькій області інформацію про подію було внесено до Журналу єдиного обліку та розпочато перевірку. Поліцейські з’ясували, що 12 жовтня на території навчального закладу, розташованого по вулиці Парамонова в місті Запоріжжя, неповнолітня спричинила тілесні ушкодження потерпілій. Також встановлено, що за фактом отримання тілесних ушкоджень дівчина до лікарні не зверталась. Крім того, встановлено, що під час конфлікту між неповнолітніми тілесні ушкодження отримала ще одна дівчина, якої на відеозаписі немає. Вона з травмами госпіталізована до лікарні. На даний час правоохоронці встановлюють всі обставини події. За допомогою громадськості, поліцейські встановили учасників інциденту, усіх запрошено до відділення поліції для проведення всіх необхідних слідчих дій. Крім того, з підлітками ювенальна превенція проводитиме профілактичні бесіди. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисниці, дівчині 2004 року народження, вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Триває досудове розслідування. Опубліковано Оперативний Понеділок, 14 жовтня 2019 р.

Подозреваемая, ее защитник и законный представитель возражали против ходатайства следователя и просили назначить меру пресечения в виде личного обязательства. Проанализировав представленные доказательства, следователь судья пришел к выводу, что подозрение несовершеннолетней Б. в совершении инкриминируемого ему уголовного правонарушения является обоснованной.

Судья удовлетворил ходатайство следователя в полном объеме, применив к девочке меру пресечения в виде домашнего ареста в период с 19 часов до 6:00 следующих суток.