В Запорожье девочки-подростки жестоко избили школьниц: в сеть попало видео

Подростки избили школьниц в Запорожье (коллаж: РБК-Украина)

Избиение девочек группой подростков в Запорожье выложили в сети

Подростки жестоко избили двух девочек в Запорожье на школьном стадионе. Инцидент произошел в Коммунарском районе на улице Парамонова в субботу, 12 октября. А на следующий день видео с издевательствами появилось в сети Telegram.

На видеозаписи видно, что девушку поставили на колени и заставили просить прощения. На лице школьницы ссадины, а группа подростков светит ей в лицо фонариками.

"Ты громко орешь на все трибуны Лена Акуратная прости! (видимо, Акуратная - это фамилия. - Ред.)", - говорит жертве избиения обидчица.

Осторожно! Видео 18+

18+ Працівники Комунарського відділення поліції за фактом публікації в мережі Інтернет, щодо спричинення тілесних ушкоджень неповнолітнім, відкрили кримінальні провадження Зловмисниці вже првідомлено про підозру у скоєнні злочину. Тривають досудові розслідування. 13 жовтня на телеграм-каналі в мережі Інтернет було виявлено публікацію з відеозаписом, на якому зафіксовано факт нанесення тілесних ушкоджень невідомій дівчині. Комунарським відділенням поліції ГУНП в Запорізькій області інформацію про подію було внесено до Журналу єдиного обліку та розпочато перевірку. Поліцейські з’ясували, що 12 жовтня на території навчального закладу, розташованого по вулиці Парамонова в місті Запоріжжя, неповнолітня спричинила тілесні ушкодження потерпілій. Також встановлено, що за фактом отримання тілесних ушкоджень дівчина до лікарні не зверталась. Крім того, встановлено, що під час конфлікту між неповнолітніми тілесні ушкодження отримала ще одна дівчина, якої на відеозаписі немає. Вона з травмами госпіталізована до лікарні. На даний час правоохоронці встановлюють всі обставини події. За допомогою громадськості, поліцейські встановили учасників інциденту, усіх запрошено до відділення поліції для проведення всіх необхідних слідчих дій. Крім того, з підлітками ювенальна превенція проводитиме профілактичні бесіди. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками ч.2 ст.296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисниці, дівчині 2004 року народження, вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Триває досудове розслідування. Опубліковано Оперативний Понеділок, 14 жовтня 2019 р.

Подростки избили школьниц в Запорожье (видео: facebook.com/operativeukr)

Несмотря на то, что девушка выполняет требования, агрессивная школьница продолжает пытки, нанося удары ногами по голове. Кроме того, девушке угрожали отрезать язык.

Стоит отметить, что перед тем, как снять видео с издевательствами подростки избили еще одну девушку, которую госпитализировали с различными травмами лица и тела.

Одной из нападавших, уже объявили о подозрении по статье УК Украины ч. 2 ст. 296 (Хулиганство, совершенное группой лиц). 15-летней школьнице грозит наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы до четырех лет.

Тем не менее, родственники жертв избиения говорят, что у агрессорши есть влиятельные родственники в правоохранительных органах.

Подростки избили школьниц в Запорожье (видео: YouTube/ТСН)