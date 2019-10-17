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У Запоріжжі дівчатка-підлітки жорстоко побили школярок: скандал отримав продовження

STYLERЖиття    17.10.2019 - 17:18
У Запоріжжі дівчатка-підлітки жорстоко побили школярок: скандал отримав продовження
У Запоріжжі побилися підлітки (Колаж РБК-Україна)

Неповнолітня підозрювана взято під домашній арешт запорізьким судом

Історія з побиттям дівчаток-підлітків на шкільному стадіоні отримала продовження. Одну з дівчаток, яку поставили на коліна і били, госпіталізували в лікарню. Одна з кривдниць лаялася матом в її бік і завдавала удари в голову і тулуб. Зараз комунарський районний суд Запоріжжя відправив під домашній арешт 15-річну школярку, яка знущалася над дівчинкою.

Як повідомляє прес-служба суду, підозрювана проходить по статті хуліганство.

"Неповнолітня підозрювана ввечері 12 жовтня 2019 року, перебуваючи на стадіоні однієї зі шкіл Комунарського району в місті Запоріжжі, та невстановлена особа підійшли до неповнолітньої Л. і почали наносити їй удари в обличчя. Довівши потерпілу до безпорадного стану, Б. змусила її стати на коліна і просити у неї вибачення і цілувати взуття", – йдеться в повідомленні.

Обережно, відео 18+

18+ Працівники Комунарського відділення поліції за фактом публікації в мережі Інтернет, щодо спричинення тілесних ушкоджень неповнолітнім, відкрили кримінальні провадження Зловмисниці вже првідомлено про підозру у скоєнні злочину. Тривають досудові розслідування. 13 жовтня на телеграм-каналі в мережі Інтернет було виявлено публікацію з відеозаписом, на якому зафіксовано факт нанесення тілесних ушкоджень невідомій дівчині. Комунарським відділенням поліції ГУНП в Запорізькій області інформацію про подію було внесено до Журналу єдиного обліку та розпочато перевірку. Поліцейські з'єднання ясували, що 12 жовтня на території навчального закладу, розташованого по вулиці Парамонова в місті Запоріжжя, неповнолітня спричинила тілесні ушкодження потерпілій. Також встановлено, що за фактом отримання тілесних ушкоджень дівчина до лікарні не зверталась. Крім того, встановлено, що під час конфлікту між неповнолітніми тілесні ушкодження отримала ще одна дівчина, якої на відеозаписі немає. Вона з травмами госпіталізована до лікарні. На даний час правоохоронці встановлюють всі обставини події. За допомогою громадськості, поліцейські встановили учасників інциденту, усіх запрошена до відділення поліції для проведення всіх необхідних слідчих дій. Крім того, з підлітками ювенальна превенція проводитиме профілактичні бесіди. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисниці, дівчині 2004 року народження, вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Триває досудове розслідування.

Опубліковано Оперативний Понеділок, 14 жовтня 2019 р.

Підозрювана, її захисник і законний представник заперечували проти клопотання слідчого і просили призначити міру запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання. Проаналізувавши представлені докази, слідчий суддя прийшов до висновку, що підозра неповнолітньої Б. у вчиненні інкримінованого їй кримінального правопорушення є обгрунтованою.

Суддя задовольнив клопотання слідчого в повному обсязі, застосувавши до дівчинки запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період з 19 годин до 6:00 наступної доби.

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