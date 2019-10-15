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У Запоріжжі дівчата-підлітки жорстоко побили школярок: у мережу потрапило відео

STYLERПерсони    15.10.2019 - 10:45
У Запоріжжі дівчата-підлітки жорстоко побили школярок: у мережу потрапило відео
Підлітки побили школярок в Запоріжжі (колаж: РБК-Україна)

Побиття дівчат групою підлітків в Запоріжжі виклали в мережі

Підлітки жорстоко побили двох дівчат у Запоріжжі на шкільному стадіоні. Інцидент стався в Комунарському районі на вулиці Парамонова в суботу, 12 жовтня. А на наступний день відео зі знущаннями з'явилося в мережі Telegram.

На відеозаписі видно, що дівчину поставили на коліна і змусили просити пробачення. На обличчі школярки садна, а група підлітків світить їй в обличчя ліхтариками.

"Ти голосно кричиш на всі трибуни Лєна Акуратна пробач! (мабуть, Акуратна - це прізвище. - Ред.)", - каже жертві побиття кривдниця.

Обережно! Відео 18+

18+ Працівники Комунарського відділення поліції за фактом публікації в мережі Інтернет, щодо спричинення тілесних ушкоджень неповнолітнім, відкрили кримінальні провадження Зловмисниці вже првідомлено про підозру у скоєнні злочину. Тривають досудові розслідування. 13 жовтня на телеграм-каналі в мережі Інтернет було виявлено публікацію з відеозаписом, на якому зафіксовано факт нанесення тілесних ушкоджень невідомій дівчині. Комунарським відділенням поліції ГУНП в Запорізькій області інформацію про подію було внесено до Журналу єдиного обліку та розпочато перевірку. Поліцейські з'єднання ясували, що 12 жовтня на території навчального закладу, розташованого по вулиці Парамонова в місті Запоріжжя, неповнолітня спричинила тілесні ушкодження потерпілій. Також встановлено, що за фактом отримання тілесних ушкоджень дівчина до лікарні не зверталась. Крім того, встановлено, що під час конфлікту між неповнолітніми тілесні ушкодження отримала ще одна дівчина, якої на відеозаписі немає. Вона з травмами госпіталізована до лікарні. На даний час правоохоронці встановлюють всі обставини події. За допомогою громадськості, поліцейські встановили учасників інциденту, усіх запрошена до відділення поліції для проведення всіх необхідних слідчих дій. Крім того, з підлітками ювенальна превенція проводитиме профілактичні бесіди. За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ознаками ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Зловмисниці, дівчині 2004 року народження, вже повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Триває досудове розслідування.

Опубліковано Оперативний Понеділок, 14 жовтня 2019 р.

Підлітки побили школярок у Запоріжжі (відео: facebook.com/operativeukr)

Незважаючи на те, що дівчина виконує вимоги, агресивна школярка продовжує тортури, завдаючи ударів ногами по голові. Крім того, дівчині погрожували відрізати язик.

Варто відзначити, що перед тим, як зняти відео зі знущаннями підлітки побили ще одну дівчину, яку госпіталізували з різними травмами обличчя і тіла.

Одній з нападниць, вже оголосили про підозру за статтею КК України ч. 2 ст. 296 (Хуліганство, вчинене групою осіб). 15-річній школярці загрожує покарання у вигляді обмеження волі до п'яти років або позбавлення волі до чотирьох років.

Тим не менш, родичі жертв побиття кажуть, що у агресорки є впливові родичі в правоохоронних органах.

Підлітки побили школярок у Запоріжжі (відео: YouTube/ТСН)

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