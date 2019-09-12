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Под Харьковом толпа подростков жестоко избила девочку (видео)

STYLERЖизнь    12.09.2019 - 20:51
Под Харьковом толпа подростков жестоко избила девочку (видео)
Сверстники избили девочку (Коллаж РБК-Украина)

Под Харьковом группа подростков издевалась над сверстницей

В Харьковской области в городе Изюм толпа девочек-подростков избила сверстницу. Тинейджеры спокойно смотрели на жестокость и снимали происходящее на телефон. Потом дети опубликовали сцены насилия в соцсетях. Видео распространилось в соцсетях.

"В Изюме толпа девушек жестоко избила девочку. Хомосапиенсы так же сняли все на видео и залили себе в Инстаграм сториз. Героиню видео уже опознали, зовут ее Елизавета Мажирина", - написали под видео.

В видеоролике показано, как девочка жестоко избивает сверстницу и бьет ее об стенку. Она хватает ее за волосы и ругается матерными словами. На этом девочка не успокаивается и догоняет несчастную "жертву" буллинга.

Как мы ранее писали, в Запорожье в Шевченковском районе 23 августа около 19:30 возле магазина АТБ подростки напали на 13-летнюю девочку. Компания из 10 человек напала и избила школьницу с целью ограбления.

Читайте также, в Волынской области двое учеников вечерней школы напали на своего преподавателя прямо средь бела дня на улице. Инцидент произошел в селе Озеро Киверцивского района Волынской области.

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