Подростки пытали мужчину электрошокером ради видео: детали ЧП в Киеве

В Киеве подростки пытали мужчину электрошокером (коллаж: РБК-Украина)

Подростки издевались над мужчиной ради популярности в Instagram

В Киеве группа подростков напала на пьяного мужчину и пытала его с помощью электрошокера. Инцидент произошел в Пуще Водице.

На опубликованном в сети видео можно заметить, как группа подростков подошла к сидящему на полу мужчине и начала предъявлять ему претензии. А на следующих кадрах - мужчина уже лежит на полу, подростки тянут его за одежду, бьют по лицу и неоднократно применяют электрошокер.

Жертва издевательств пыталась защититься, закрывая лицо руками, но малолетние изверги продолали жестокие пытки.

При этом один из них нагло смеялся в камеру. Нелюди проделали все это ради видео в Instagram, которое и выложили в соцсети.

Стоит отметить, что аккаунты несовершеннолетних извергов не закрыты и их можно отследить. Пострадавший в полицию не обращался, но после распространения видео в СМИ, правоохранители уже утановили личности извергов и начали разбирательства.

Одному из них 16 лет, второму - 18. В Instagram они ведут группу, в которой выкладывают фото и видео, на котором оба непристойно ругаются и дебоширят.

В Киеве подростки пытали мужчину электрошокером (видео: YouTube/ТСН)