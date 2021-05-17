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В Запорожье дети принимали наркотики прямо на спортплощадке: видео 18+

Автор: Светлана Мащенко

В Запорожье сняли на видео детей, которые принимали наркотики на спортплощадке. Инцидент произошел в районе Бабурки.

Видео появилось в одном из местных Telegram-каналов.

На кадрах видно, что дети разместились на теннисном столе одной из спортивных площадок и при помощи самодельного устройства из пластиковой бутылки, фольги и соломинки для напитков курят наркотическое вещество.

Мальчик показывает девочке, как нужно употреблять наркотики, поджигая устройство для курения. Судя по всему, у инициатора уже есть предыдущий опыт.

"Просто ты идешь, у тебя листья будут фиолетовые. У тебя будет голова кружиться", - рассказывает опытный товарищ.

Голос за кадром приговаривает: "Ева, дуй, Ева дуй".

Шокирующие кадры можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+.

"Развлечения на Бабурке. По словам сверстников, это были наркотики с "закладки", - подписано видео.

Пользователи сети шокированы происходящим, о чем они активно высказываются в комментариях:

  • Дорогие родители, это уже настолько повсеместно и рядом... Но мы почему-то упорно кричим, что это не с моим ребенком, что мой никогда и ни за что, что мой - ангел...
  • Потерянное поколение. Смертники... Бедные родители, что их ожидает?
  • Я не понимаю, в этом месте всегда куча взрослых, прохожих, это место на виду у всех! Почему никто не отреагировал?
  • Какой ужас! Родители, смотрите за детьми! Ведь мы живем и работаем ради них, это наше будущее!

Ранее мы писали, что в Киеве наркоман со шприцем прогнал детей с площадки.

Также мы писали, что в Киеве парень хотел доставить наркотики в СИЗО на дроне.

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