В Запорожье дети принимали наркотики прямо на спортплощадке: видео 18+

На кадрах видно, что дети разместились на теннисном столе одной из спортивных площадок и при помощи самодельного устройства из пластиковой бутылки, фольги и соломинки для напитков курят наркотическое вещество.

Мальчик показывает девочке, как нужно употреблять наркотики, поджигая устройство для курения. Судя по всему, у инициатора уже есть предыдущий опыт.

"Просто ты идешь, у тебя листья будут фиолетовые. У тебя будет голова кружиться", - рассказывает опытный товарищ.

Голос за кадром приговаривает: "Ева, дуй, Ева дуй".

Шокирующие кадры можно посмотреть по ссылке. Осторожно, 18+.

"Развлечения на Бабурке. По словам сверстников, это были наркотики с "закладки", - подписано видео.

Пользователи сети шокированы происходящим, о чем они активно высказываются в комментариях: