У Запоріжжі діти приймали наркотики прямо на спортмайданчику: відео 18+

У Запоріжжі зняли на відео дітей, які приймали наркотики на спортмайданчику. Інцидент стався в районі Бабурки.
Відео з'явилося в одному з місцевих Telegram-каналів.
На кадрах видно, що діти розмістилися на тенісному столі одного зі спортивних майданчиків і за допомогою саморобного пристрою з пластикової пляшки, фольги і соломинки для напоїв курять наркотичну речовину.
Хлопчик показує дівчинці, як потрібно вживати наркотики, підпалюючи пристрій для куріння. Судячи з усього, у ініціатора хлопця вже є попередній досвід.
"Просто ти йдеш, у тебе листя буде фіолетове. У тебе буде голова кружляти", - розповідає досвідчений товариш.
Голос за кадром примовляє:"Єва, дуй, Єва дуй".
Шокуючі кадри можна переглянути за посиланням. Обережно, 18+.
"Розваги на Бабурці. За словами однолітків, це були наркотики з "закладки", - підписано відео.
Користувачі мережі шоковані тим, що відбувається, про що вони активно висловлюються в коментарях:
Раніше ми писали, що в Києві наркоман зі шприцом прогнав дітей з майданчика.
Також ми писали, що в Києві хлопець хотів доправити наркотики до СІЗО на дроні.