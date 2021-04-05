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В Запорожье детишки 5-8 лет вынесли кассу магазина: были в медицинских масках

Новина українською → Запорожье, Понедельник 05 апреля 2021 21:24
В Запорожье детишки 5-8 лет вынесли кассу магазина: были в медицинских масках Коллаж РБК-Украина: в Запорожье дети ограбили магазин
Автор: Styler

В Запорожье трое малолетних детей, возраст которых составляет примерно от 5 до 8 лет ограбили местную эко-лавку. При этом малолетние преступники забрали из кассы 8 тысяч гривен.

Об этом сообщает Telegram-канал "Это Запорожье".

Детей задержали, а на место инцидента вызвали полицию.

В Запорожье детишки 5-8 лет вынесли кассу магазина: были в медицинских масках

Дети ограбили магазин (скриншот с видео)

"Это что-то новенькое. Трое бандюганов бомбанули кассу эко-лавки на 8 тысяч гривен. Разруливать вопрос приехал батя", - говорится в сообщении.

На видео были видны трое детей, полиция и прибывшие родственники.

В Запорожье детишки 5-8 лет вынесли кассу магазина: были в медицинских масках

Дети ограбили магазин (скриншот с видео)

Напомним, известная украинская писательница Лариса Ницой рассказала, что мошенники ограбили ее дочь Лесю в Facebook на 6 тысяч гривен. К девушке в соцсеть написала подруга, которая сейчас живет за пределами нашей страны.

Она пожаловалась на тяжелое финансовое состояние и попросила помощь в размере 6 тысяч гривен. Дочь Ницой согласилась ей переслать на карту данную сумму. Позже оказалось, что она вела переписку с мошенниками, которые взломали Facebook-страницу девушки.

Мы также писали о том, что украинские подростки в Австрии дали отпор банде грабителей. Правда 17-летний украинец получил ножевое ранение, но его жизни ничего не угрожало.

Все началось с того, что украинцы решили продать в соцсети куртку. Они договорились о встрече, но пришел не покупатель, а банда грабителей в масках. Они угрожали подросткам пистолетом, а после одного пырнули ножом и скрылись.

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