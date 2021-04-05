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У Запоріжжі дітлахи 5-8 років винесли касу магазину: були в медичних масках

Новость на русском → Запоріжжя, Понеділок 05 квітня 2021 21:24
У Запоріжжі дітлахи 5-8 років винесли касу магазину: були в медичних масках Колаж РБК-Україна: в Запоріжжі діти пограбували магазин
Автор: Styler

У Запоріжжі троє малолітніх дітей, вік яких становить приблизно від 5 до 8 років пограбували місцеву еко-крамницю. При цьому малолітні злочинці забрали з каси 8 тисяч гривень.

Про це повідомляє Telegram-канал "Это Запорожье".

Дітей затримали, а на місце інциденту викликали поліцію.

У Запоріжжі дітлахи 5-8 років винесли касу магазину: були в медичних масках

Діти пограбували магазин (скріншот з відео)

"Це щось новеньке. Троє бандюганів бомбанули касу еко-крамниці на 8 тисяч гривень. Розрулювати питання приїхав батя", - йдеться в повідомленні.

На відео було видно троє дітей, поліція і прибулі родичі.

У Запоріжжі дітлахи 5-8 років винесли касу магазину: були в медичних масках

Діти пограбували магазин (скріншот з відео)

Нагадаємо, відома українська письменниця Лариса Ніцой розповіла, що шахраї пограбували її дочку Лесю в Facebook на 6 тисяч гривень. До дівчини в соцмережу написала подруга, яка зараз живе за межами нашої країни.

Вона поскаржилася на важкий фінансовий стан і попросила допомогу у розмірі 6 тисяч гривень. Дочка Ніцой погодилася їй переслати на карту дану суму. Пізніше виявилося, що вона листувалася з шахраями, які зламали Facebook-сторінку дівчини.

Ми також писали про те, що українські підлітки в Австрії дали відсіч банді грабіжників. Правда 17-річний українець отримав ножове поранення, але його життю нічого не загрожувало.

Все почалося з того, що українці вирішили продати у соцмережі куртку. Вони домовилися про зустріч, але прийшов не покупець, а банда грабіжників у масках. Вони погрожували підліткам пістолетом, а після одного штрикнули ножем і зникли.

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