Запомните эти секреты и уловки, чтобы приготовить идеальную глазурь для паски

Что сделать для идеальной глазури

Используйте сахарную пудру, а не сахар-песок.

Взбивайте до консистенции сметаны, чтобы глазурь держалась и не стекала.

Вышла жидкой - загустите столовой ложкой пудры, наоборот - густая - добавьте чайную ложку молока или же воды.

Для толстой и крепкой шапки глазури ее можно наносить слоями: первый застыл, наносите следующий.

Для белковой глазури яйца должны быть охлажденными, а миксер обязательно сухим. Наносят ее сразу после взбивания, но не на горячую паску (идеально - на теплую).

Силиконовая кисточка отлично подойдет для нанесения глазури, также паску можно просто мокнуть в глазурь.

Чтобы паска выглядела ярче, к белой глазури можно добавить пищевые красители.

Паску с шоколадной глазурью лучше поставить в холодильник для застывания.

Лучшие рецепты глазури для паски

Белковая

Сахарная пудра - 250 г

Яичный белок - 2 шт.

Мука - щепотка

Лимонный сок - 1 ст. л.

Взбиваем сахарную пудру с яичными белками, щепоткой муки и лимонным соком.

Со сгущенкой

Сухое молоко - 4 ст. л.

Сгущенка - 6 ст. л.

Лимонный сок - 2 ч. л.

Все смешать до однородности и нанести на паску, оставить на ночь

Шоколадная

Черный шоколад - 100 г

Растительное масло - 1 ст. л.

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Перемешайте хорошо с маслом. Покройте паску и оставьте на час (можно в холодильник).

Желатиновая

Сахарная пудра - 200 г

Желатин - 5 г

Лимонный сок - 10 мл

Ванилин - 1 г

Вода - 120 мл

В 40 мл теплой воды растворите желатин и дайте ему набухнуть. Остальную воду вылейте в кастрюлю и перемешайте с сахарной пудрой. Доведите на маленьком огне до однородного состояния и постоянно помешивайте. Дайте остыть и добавьте желатиновую массу, лимонный сок и ванилин. Все хорошо перемешайте и взбейте миксером.