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Запомните эти секреты и уловки, чтобы приготовить идеальную глазурь для паски

Фото: Как приготовить идеальную глазурь для паски (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Какие же паски могут быть без глазури и посыпки. Если рецепт теста для выпечки почти всегда универсален, то выбор украшения - только дело вашего вкуса и фантазии.

Как приготовить идеальную глазурь - читайте ниже в нашем материале Styler.

Что сделать для идеальной глазури

  • Используйте сахарную пудру, а не сахар-песок.
  • Взбивайте до консистенции сметаны, чтобы глазурь держалась и не стекала.
  • Вышла жидкой - загустите столовой ложкой пудры, наоборот - густая - добавьте чайную ложку молока или же воды.
  • Для толстой и крепкой шапки глазури ее можно наносить слоями: первый застыл, наносите следующий.
  • Для белковой глазури яйца должны быть охлажденными, а миксер обязательно сухим. Наносят ее сразу после взбивания, но не на горячую паску (идеально - на теплую).
  • Силиконовая кисточка отлично подойдет для нанесения глазури, также паску можно просто мокнуть в глазурь.
  • Чтобы паска выглядела ярче, к белой глазури можно добавить пищевые красители.
  • Паску с шоколадной глазурью лучше поставить в холодильник для застывания.

Лучшие рецепты глазури для паски

Белковая

  • Сахарная пудра - 250 г
  • Яичный белок - 2 шт.
  • Мука - щепотка
  • Лимонный сок - 1 ст. л.

Взбиваем сахарную пудру с яичными белками, щепоткой муки и лимонным соком.

Со сгущенкой

  • Сухое молоко - 4 ст. л.
  • Сгущенка - 6 ст. л.
  • Лимонный сок - 2 ч. л.

Все смешать до однородности и нанести на паску, оставить на ночь

Шоколадная

  • Черный шоколад - 100 г
  • Растительное масло - 1 ст. л.

Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Перемешайте хорошо с маслом. Покройте паску и оставьте на час (можно в холодильник).

Желатиновая

  • Сахарная пудра - 200 г
  • Желатин - 5 г
  • Лимонный сок - 10 мл
  • Ванилин - 1 г
  • Вода - 120 мл

В 40 мл теплой воды растворите желатин и дайте ему набухнуть. Остальную воду вылейте в кастрюлю и перемешайте с сахарной пудрой. Доведите на маленьком огне до однородного состояния и постоянно помешивайте. Дайте остыть и добавьте желатиновую массу, лимонный сок и ванилин. Все хорошо перемешайте и взбейте миксером.

Ранее мы писали, как испечь паску в мультиварке.

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