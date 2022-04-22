Запам'ятайте ці секрети і хитрощі, щоб приготувати ідеальну глазур для паски

Які ж паски можуть бути без глазурі і посипки. Якщо рецепт тіста для випічки майже завжди універсальний, то вибір прикрас - тільки справа вашого смаку і фантазії.
Як приготувати ідеальну глазур - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Що зробити для ідеальної глазурі
Використовуйте цукрову пудру, а не цукор-пісок.
Збивайте до консистенції сметани, щоб глазур трималася і не стікала.
Вийшла рідкою - загустіть столовою ложкою пудри, навпаки - густа - додайте чайну ложку молока або ж води.
Для товстої і міцної шапки глазурі її можна наносити шарами: перший застиг, наносьте наступний.
Для білкової глазурі яйця повинні бути охолодженими, а міксер обов'язково сухим. Наносять її відразу після збивання, але не на гарячу паску (ідеально - на теплу).
Силіконовий пензлик відмінно підійде для нанесення глазурі, також паску можна просто мокнути в глазур.
Щоб паска виглядала яскравіше, до білої глазурі можна додати харчові барвники.
Паску з шоколадною глазур'ю краще поставити в холодильник для застигання.
Найкращі рецепти глазурі для паски
Білкова
Цукрова пудра - 250 г
Яєчний білок - 2 шт.
Борошно - щіпка
Лимонний сік - 1 ст. л.
Збиваємо цукрову пудру з яєчними білками, дрібкою борошна і лимонним соком.
Зі згущеним молоком
Сухе молоко - 4 ст. л.
Згущене молоко - 6 ст. л.
Лимонний сік - 2 ч. л.
Все змішати до однорідності і нанести на паску, залишити на ніч
Шоколадна
Чорний шоколад - 100 г
Рослинна олія - 1 ст. л.
Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці. Перемішайте добре з олією. Покрийте паску і залиште на годину (можна в холодильник).
Желатинова
Цукрова пудра - 200 г
Желатин - 5 г
Лимонний сік - 10 мл
Ванілін - 1 г
Вода - 120 мл
У 40 мл теплої води розчиніть желатин і дайте йому набрякнути. Іншу воду вилийте в каструлю і перемішайте з цукровою пудрою. Доведіть на маленькому вогні до однорідного стану і постійно помішуйте. Дайте охолонути і додайте желатинову масу, лимонний сік і ванілін. Все добре перемішайте і збийте міксером.