Запам'ятайте ці секрети і хитрощі, щоб приготувати ідеальну глазур для паски

Що зробити для ідеальної глазурі

Використовуйте цукрову пудру, а не цукор-пісок.

Збивайте до консистенції сметани, щоб глазур трималася і не стікала.

Вийшла рідкою - загустіть столовою ложкою пудри, навпаки - густа - додайте чайну ложку молока або ж води.

Для товстої і міцної шапки глазурі її можна наносити шарами: перший застиг, наносьте наступний.

Для білкової глазурі яйця повинні бути охолодженими, а міксер обов'язково сухим. Наносять її відразу після збивання, але не на гарячу паску (ідеально - на теплу).

Силіконовий пензлик відмінно підійде для нанесення глазурі, також паску можна просто мокнути в глазур.

Щоб паска виглядала яскравіше, до білої глазурі можна додати харчові барвники.

Паску з шоколадною глазур'ю краще поставити в холодильник для застигання.

Найкращі рецепти глазурі для паски

Білкова

Цукрова пудра - 250 г

Яєчний білок - 2 шт.

Борошно - щіпка

Лимонний сік - 1 ст. л.

Збиваємо цукрову пудру з яєчними білками, дрібкою борошна і лимонним соком.

Зі згущеним молоком

Сухе молоко - 4 ст. л.

Згущене молоко - 6 ст. л.

Лимонний сік - 2 ч. л.

Все змішати до однорідності і нанести на паску, залишити на ніч

Шоколадна

Чорний шоколад - 100 г

Рослинна олія - 1 ст. л.

Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці. Перемішайте добре з олією. Покрийте паску і залиште на годину (можна в холодильник).

Желатинова

Цукрова пудра - 200 г

Желатин - 5 г

Лимонний сік - 10 мл

Ванілін - 1 г

Вода - 120 мл

У 40 мл теплої води розчиніть желатин і дайте йому набрякнути. Іншу воду вилийте в каструлю і перемішайте з цукровою пудрою. Доведіть на маленькому вогні до однорідного стану і постійно помішуйте. Дайте охолонути і додайте желатинову масу, лимонний сік і ванілін. Все добре перемішайте і збийте міксером.