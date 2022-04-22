Запомните эти секреты и уловки, чтобы приготовить идеальную глазурь для паски
Какие же паски могут быть без глазури и посыпки. Если рецепт теста для выпечки почти всегда универсален, то выбор украшения - только дело вашего вкуса и фантазии.
Как приготовить идеальную глазурь - читайте ниже в нашем материале Styler.
Что сделать для идеальной глазури
- Используйте сахарную пудру, а не сахар-песок.
- Взбивайте до консистенции сметаны, чтобы глазурь держалась и не стекала.
- Вышла жидкой - загустите столовой ложкой пудры, наоборот - густая - добавьте чайную ложку молока или же воды.
- Для толстой и крепкой шапки глазури ее можно наносить слоями: первый застыл, наносите следующий.
- Для белковой глазури яйца должны быть охлажденными, а миксер обязательно сухим. Наносят ее сразу после взбивания, но не на горячую паску (идеально - на теплую).
- Силиконовая кисточка отлично подойдет для нанесения глазури, также паску можно просто мокнуть в глазурь.
- Чтобы паска выглядела ярче, к белой глазури можно добавить пищевые красители.
- Паску с шоколадной глазурью лучше поставить в холодильник для застывания.
Лучшие рецепты глазури для паски
Белковая
- Сахарная пудра - 250 г
- Яичный белок - 2 шт.
- Мука - щепотка
- Лимонный сок - 1 ст. л.
Взбиваем сахарную пудру с яичными белками, щепоткой муки и лимонным соком.
Со сгущенкой
- Сухое молоко - 4 ст. л.
- Сгущенка - 6 ст. л.
- Лимонный сок - 2 ч. л.
Все смешать до однородности и нанести на паску, оставить на ночь
Шоколадная
- Черный шоколад - 100 г
- Растительное масло - 1 ст. л.
Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновке. Перемешайте хорошо с маслом. Покройте паску и оставьте на час (можно в холодильник).
Желатиновая
- Сахарная пудра - 200 г
- Желатин - 5 г
- Лимонный сок - 10 мл
- Ванилин - 1 г
- Вода - 120 мл
В 40 мл теплой воды растворите желатин и дайте ему набухнуть. Остальную воду вылейте в кастрюлю и перемешайте с сахарной пудрой. Доведите на маленьком огне до однородного состояния и постоянно помешивайте. Дайте остыть и добавьте желатиновую массу, лимонный сок и ванилин. Все хорошо перемешайте и взбейте миксером.
Ранее мы писали, как испечь паску в мультиварке.