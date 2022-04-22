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Запам'ятайте ці секрети і хитрощі, щоб приготувати ідеальну глазур для паски

Новость на русском →
П'ятниця 22 квітня 2022 11:42
Запам'ятайте ці секрети і хитрощі, щоб приготувати ідеальну глазур для паски Фото: як приготувати ідеальну глазур для паски (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Які ж паски можуть бути без глазурі і посипки. Якщо рецепт тіста для випічки майже завжди універсальний, то вибір прикрас - тільки справа вашого смаку і фантазії.

Як приготувати ідеальну глазур - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Що зробити для ідеальної глазурі

  • Використовуйте цукрову пудру, а не цукор-пісок.
  • Збивайте до консистенції сметани, щоб глазур трималася і не стікала.
  • Вийшла рідкою - загустіть столовою ложкою пудри, навпаки - густа - додайте чайну ложку молока або ж води.
  • Для товстої і міцної шапки глазурі її можна наносити шарами: перший застиг, наносьте наступний.
  • Для білкової глазурі яйця повинні бути охолодженими, а міксер обов'язково сухим. Наносять її відразу після збивання, але не на гарячу паску (ідеально - на теплу).
  • Силіконовий пензлик відмінно підійде для нанесення глазурі, також паску можна просто мокнути в глазур.
  • Щоб паска виглядала яскравіше, до білої глазурі можна додати харчові барвники.
  • Паску з шоколадною глазур'ю краще поставити в холодильник для застигання.

Найкращі рецепти глазурі для паски

Білкова

  • Цукрова пудра - 250 г
  • Яєчний білок - 2 шт.
  • Борошно - щіпка
  • Лимонний сік - 1 ст. л.

Збиваємо цукрову пудру з яєчними білками, дрібкою борошна і лимонним соком.

Зі згущеним молоком

  • Сухе молоко - 4 ст. л.
  • Згущене молоко - 6 ст. л.
  • Лимонний сік - 2 ч. л.

Все змішати до однорідності і нанести на паску, залишити на ніч

Шоколадна

  • Чорний шоколад - 100 г
  • Рослинна олія - 1 ст. л.

Розтопіть шоколад на водяній бані або в мікрохвильовці. Перемішайте добре з олією. Покрийте паску і залиште на годину (можна в холодильник).

Желатинова

  • Цукрова пудра - 200 г
  • Желатин - 5 г
  • Лимонний сік - 10 мл
  • Ванілін - 1 г
  • Вода - 120 мл

У 40 мл теплої води розчиніть желатин і дайте йому набрякнути. Іншу воду вилийте в каструлю і перемішайте з цукровою пудрою. Доведіть на маленькому вогні до однорідного стану і постійно помішуйте. Дайте охолонути і додайте желатинову масу, лимонний сік і ванілін. Все добре перемішайте і збийте міксером.

Раніше ми писали, як спекти паску в мультиварці.

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