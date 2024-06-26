Запобігти отруєнням: 4 основних правила безпечного приготування їжі

Незалежно від того, наскільки смачною виходить страва, вона буде провальною, якщо нею отруїтися. Саме тому під час готування страв необхідно дотримуватися певних правил з обробки продуктів. Звичайно, тривалість термічної обробки може відрізнятися, та є й інші речі, яким варто слідувати.

Про те, яких важливих правил необхідно дотримуватися при готуванні їжі, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Martha Stewart .

Завжди оброблюйте руки і поверхні

Регулярно мийте руки

Перш ніж занурюватися в будь-який рецепт, мийте руки теплою водою з милом протягом мінімум 20 секунд - і повторюйте це під час і після приготування їжі, як радить Арчі Магулас, фахівець з безпеки харчових продуктів на гарячій лінії Міністерства сільського господарства США.

Миття рук особливо важливе після роботи з сирим м'ясом, птицею, морепродуктами або яйцями, які, за даними Центрів контролю та профілактики захворювань, можуть поширювати мікроби, що спричиняють харчові захворювання.

Так само мийте руки перед споживанням їжі, а також після чухання носа, кашлю, чхання, відвідування туалету, прибирання сміття, дотику до домашніх тварин або до корму.

Мийте руки перед готуванням їжі (ілюстративне фото: Freepik)

Варто зазначити, що дезінфекційний засіб для рук не є повноцінною заміною миття рук на кухні - хоча й вбиває бактерії.

Мийте кухонне обладнання до і після використання

Крім того, завжди мийте посуд, тарілки та обробні дошки - фактично, будь-який кухонний інвентар, який ви будете використовувати. Знову ж таки, використовуйте теплу мильну воду і мийте після приготування кожного виду їжі.

Мийте продукти

Промивайте фрукти та овочі під прохолодною проточною водою безпосередньо перед вживанням, радить Гайда Батарсех Хаверн, магістр медицини в Університеті штату Мічиган.

Це необхідно, навіть якщо продукт має неїстівну шкірку (наприклад, кавун або апельсин), оскільки на шкірці може бути бруд і мікроби.

Не слід використовувати мило або мийні засоби, тому що продукти пористі - тож це може призвести до потрапляння залишків мила в організм та спричинити отруєння.

Також не рекомендується полоскати сире м'ясо - це призведе до поширення бактерій на раковині, губках та інших предметах. Тому, у разі миття м'яса варто прибрати з умивальника всі речі, а після - обробити поверхні засобом для очищення.

Розділяйте їжу

Це життєво важливо для запобігання перехресному забрудненню - перенесенню патогенів з однієї поверхні на іншу. Наприклад, якщо ви готуєте сиру рибу на обробній дошці, а потім використовуєте її для нарізання салату, овочі підхоплять мікроби з сирої риби.

І хоча лосось буде приготовлений (мікроби знищаться), салат буде з'їдений сирим, а це означає, що він все ще матиме шкідливі мікроби.

Через це рекомендують використовувати окремі обробні дошки для свіжих продуктів і сирого м'яса, птиці та морепродуктів.

Розділяйте сирі та готові до вживання продукти в пакетах і холодильнику

Розділяти сирі та готові до вживання продукти також необхідно, незалежно від того, де вони знаходяться - у пакетах для продуктів чи в холодильнику.

Це можна зробити, поклавши сирі продукти в поліетиленові пакети або контейнери, як рекомендує Міністерство сільського господарства США.

Готуйте до правильної температури

Термічна обробка необхідна для знищення патогенів - проте дивитися на колір і текстуру їжі недостатньо. Щоб бути впевненим, потрібно використовувати харчовий термометр.

Харчовий термометр дозволяє перевірити внутрішню температуру м'яса, птиці та яєць. Це не тільки захистить від шкідливих харчових бактерій, але й допоможе вам уникнути перепікання і отримати смачну їжу.

Згідно з даними Міністерства сільського господарства США, наведені нижче продукти слід готувати при цих безпечних для вживання температурах:

сира яловичина, свинина, баранина і телятина (у вигляді стейків, печені або відбивних) повинні досягти внутрішньої температури мінімум 63 градуси, перш ніж їх знімати з вогню;

сира яловичина, свинина, баранина і телятина повинні бути приготовані до внутрішньої температури у мінімум 72 градуси;

сиру курку слід готувати до внутрішньої температури у 74 градуси.

Перевіряючи внутрішню температуру, вставляйте термометр у найтовстішу частину м'яса. Щуп не повинен торкатися хрящів (хрящів), кісток або жиру.

Охолоджуйте їжу швидко

Хоча може виникнути спокуса залишити їжу про запас для перекусу, це може призвести до того, що бактерії (такі як сальмонела та кишкова паличка) розмножаться до рівня, який може спричинити хворобу.

Це може статися, коли їжа занадто довго зберігається при кімнатній температурі і досягає від 4 до 60 градусів - діапазону, відомого як температурна небезпечна зона.

Як безпечно зберігати залишки їжі

Охолоджувати залишки їжі радять не довше, ніж протягом двох годин після приготування, а якщо температура в кімнаті становить 32 градуси - до години.

Після помістіть їх у герметичний контейнер для зберігання та зберігайте не довше декількох днів, відповідно до рекомендованого температурного режиму.