Предотвратить отравление: 4 основных правила безопасного приготовления пищи

Независимо от того, насколько вкусным получается блюдо, оно будет провальным, если им отравиться. Именно поэтому при приготовлении блюд необходимо соблюдать определенные правила обработки продуктов. Конечно, продолжительность термической обработки может отличаться, но есть и другие вещи, которым следует следовать.

О том, какие важные правила необходимо соблюдать при приготовлении пищи, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Martha Stewart .

Всегда обрабатывайте руки и поверхности

Регулярно мойте руки

Прежде чем погружаться в любой рецепт, мойте руки теплой водой с мылом в течение минимум 20 секунд - и повторяйте это во время и после приготовления пищи, как советует Арчи Магулас, специалист по безопасности пищевых продуктов на горячей линии Министерства сельского хозяйства США

Мытье рук особенно важно после работы с сырым мясом, птицей, морепродуктами или яйцами, которые, по данным Центров контроля и профилактики заболеваний, могут распространять микробы, вызывающие пищевые заболевания.

Так же мойте руки перед употреблением пищи, а также после почесывания носа, кашля, чихания, посещения туалета, уборки мусора, прикосновения к домашним животным или к корму.

Мойте руки перед приготовлением пищи (иллюстративное фото: Freepik)

Следует отметить, что дезинфицирующее средство для рук не является полноценной заменой мытья рук на кухне - хотя и убивает бактерии.

Мойте кухонное оборудование до и после использования

Кроме того, всегда мойте посуду, тарелки и разделочные доски - фактически любой кухонный инвентарь, который вы будете использовать. Снова же, используйте теплую мыльную воду и мойте после приготовления каждого вида пищи.

Мойте продукты

Промывайте фрукты и овощи под прохладной проточной водой непосредственно перед употреблением, советует Гайда Батарсех Хаверн, магистр медицины в Университете штата Мичиган.

Это необходимо, даже если продукт имеет несъедобную кожуру (например, арбуз или апельсин), поскольку на кожуре может быть грязь и микробы.

Не следует использовать мыло или моющие средства, так как продукты пористые - это может привести к попаданию остатков мыла в организм и вызвать отравление.

Также не рекомендуется полоскать сырое мясо - это приведет к распространению бактерий на раковине, губках и других предметах. Поэтому, в случае мытья мяса следует убрать из умывальника все вещи, а после - обработать поверхности средством для очистки.

Разделяйте пищу

Это жизненно важно для предотвращения перекрестного загрязнения - переноса патогенов с одной поверхности на другую. К примеру, если вы готовите сырую рыбу на разделочной доске, а затем используете ее для нарезки салата, овощи подхватят микробы из сырой рыбы.

И хотя лосось будет приготовлен (микробы уничтожатся), салат будет съеден сырым, а значит, он все еще будет иметь вредные микробы.

Поэтому рекомендуют использовать отдельные разделочные доски для свежих продуктов и сырого мяса, птицы и морепродуктов.

Разделяйте сырые и готовые к употреблению продукты в пакетах и холодильнике

Разделять сырые и готовые к употреблению продукты также необходимо, независимо от того, где они находятся - в пакетах для продуктов или в холодильнике.

Это можно сделать, положив сырые продукты в полиэтиленовые пакеты или контейнеры, как рекомендует Министерство сельского хозяйства США.

Готовьте до правильной температуры

Термическая обработка необходима для уничтожения патогенов - однако смотреть на цвет и текстуру пищи недостаточно. Чтобы быть уверенным, следует использовать пищевой термометр.

Пищевой термометр позволяет проверить внутреннюю температуру мяса, птицы и яиц. Это не только защитит от вредных пищевых бактерий, но и поможет вам избежать перепекания и получить вкусную еду.

Согласно данным Министерства сельского хозяйства США, следующие продукты следует готовить при этих безопасных для употребления температурах:

сырая говядина, свинина, баранина и телятина (в виде стейков, жаркого или отбивного) должны достичь внутренней температуры минимум 63 градуса, прежде чем их снимать с огня;

сырая говядина, свинина, баранина и телятина должны быть приготовлены к внутренней температуре минимум 72 градуса;

сырую курицу следует готовить к внутренней температуре в 74 градуса.

Проверяя внутреннюю температуру, вставляйте термометр в самую толстую часть мяса. Щуп не должен касаться хрящей (хрящей), костей или жира.

Охлаждайте пищу быстро

Хотя может возникнуть соблазн оставить еду про запас для перекуса, это может привести к тому, что бактерии (такие, как сальмонелла и кишечная палочка) размножатся до уровня, который может вызвать болезнь.

Это может произойти, когда пища слишком долго сохраняется при комнатной температуре и достигает от 4 до 60 градусов - диапазона, известного как температурная опасная зона.

Как безопасно хранить остатки пищи

Охлаждать остатки пищи советуют не дольше, чем в течение двух часов после приготовления, а если температура в комнате составляет 32 градуса - до часа.

После поместите их в герметичный контейнер для хранения и храните не дольше нескольких дней в соответствии с рекомендуемым температурным режимом.