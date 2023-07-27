Заплющую очі - бачу вибухи. Як боротися зі снами про війну, якщо вона довкола нас

Як уві сні сприймається час

Бувало у вас так, що за одну ніч, здавалося, вам наснилося все на світі? Насправді це не так. Навіть за декілька хвилин сну ви можете побачити новий повноцінний сон.

Науці відоме цікаве спостереження: французькому вченому Альфреду Морі наснилося, що його ведуть на страту, як він стоїть перед натовпом і опускається на коліна. У момент коли лезо нібито торкається його шиї, Морі прокидається й бачить, що йому на шию упав валик з дивану.

Це означає, що за кілька хвилин мозок створив цілий сюжет.

Тому уві сні часовий простір сприймається дуже спотворено та невідповідно до життя.

Навіщо людині бачити війну в снах

Роль самого сну в життєдіяльності зрозуміла та не переоцінена: він однозначно важливий для функціонування мозку та відновлення нервової системи. А от яке завдання в цій системі виконують сни - неясно.

Вчені вважають, що уві сні мозок просто ретранслює нам те, що ми вже колись переживали чи бачили. Тобто фактично наші сни - це наш попередній досвід. Наразі існує твердження, що мозок не може вигадати нічого нового.

Нейропсихологи кажуть, що таким чином людина також може переживати негативні події в її житті. Дослідження швейцарських вчених у 2019 році показало, що люди, які бачать жахи в снах, набагато краще справляються зі стресовими ситуаціями.

Це і є відповіді на запитання про доцільність війни навіть у підсвідомості.

Що робити, щоб перестати бачити війну вночі

Очевидно, що з життя новини та реальність загалом не викреслити. Але можна цілком природними способами вплинути на свій сон.

Насамперед дотримуйтеся загальних рекомендацій:

провітрювання кімнати

фізична активність протягом дня

комфортна температура

відмова від гаджетів за годину до сну

Якщо ви прокинулися від того, що вам наснилося жахіття, заспокойтеся. Усвідомте, що це був лише сон і що він уже закінчився. Випийте склянку води, зробіть усе необхідне для свого комфорту та повертайтеся в ліжко.

Якщо ви не живете наодинці, обійміть ту людину, з якою спите.

Крім того, у 1978 році Ісаак Маркс запропонував вигадувати альтернативний хороший кінець поганого сну та прокручувати його в голові. Таким чином ви нібито заміните одні дані в мозку на інші.

Найголовніша порада: не забувайте, що турбота про всі рівні свого здоров'я були важливою до 24.02.2022, є важливою зараз і буде особливо потрібна після завершення війни. Тому не нехтуйте нею.