Закрываю глаза - вижу взрывы. Как бороться со снами о войне, если она вокруг нас

Как во сне воспринимается время

Бывало ли у вас так, что за одну ночь, казалось, вам приснилось все на свете? На самом деле, это не так. Даже за несколько минут сна вы можете увидеть новый полноценный сон.

Науке известно интересное наблюдение: французскому ученому Альфреду Мори приснилось, что его ведут на казнь, как он стоит перед толпой и опускается на колени. В момент когда лезвие якобы касается его шеи, Мори просыпается и видит, что ему на шею упал валик с дивана.

Это означает, что через несколько минут мозг создал целый сюжет.

Поэтому во сне временное пространство воспринимается очень искаженно и не в соответствии с жизнью.

Зачем человеку видеть войну во снах

Роль сна в жизнедеятельности понятна и не переоценена: он однозначно важен для функционирования мозга и восстановления нервной системы. А вот какую задачу в этой системе выполняют сны - неясно.

Ученые считают, что во сне мозг просто ретранслирует нам то, что мы когда-то переживали или видели. То есть фактически наши сны - это наш предыдущий опыт. Пока существует утверждение, что мозг не может придумать ничего нового.

Нейропсихологи говорят, что таким образом человек также может переживать негативные события в его жизни. Исследование швейцарских ученых в 2019 году показало, что люди, видящие ужасы во снах, гораздо лучше справляются со стрессовыми ситуациями.

Это и есть ответ на вопрос о целесообразности войны даже в подсознании.

Что делать, чтобы перестать видеть войну ночью

Очевидно, что из жизни новости и реальность не вычеркнуть. Но можно вполне естественными способами повлиять на свой сон.

Прежде всего следуйте общим рекомендациям:

проветривание комнаты

физическая активность в течение дня

комфортная температура

отказ от гаджетов за час до сна

Если вы проснулись от того, что вам приснился ужас, успокойтесь. Осознайте, что это был только сон и что он уже кончился. Выпейте стакан воды, сделайте все необходимое для комфорта и возвращайтесь в постель.

Если вы не живете наедине, обнимите того человека, с которым спите.

Кроме того, в 1978 году Исаак Маркс предложил придумывать альтернативный хороший конец плохому сну и прокручивать его в голове. Таким образом, вы якобы замените одни данные в мозге на другие.

Самый главный совет: не забывайте, что забота обо всех уровнях своего здоровья была важна до 24.02.2022, важна сейчас и будет особенно нужна после завершения войны. Поэтому не пренебрегайте ею.