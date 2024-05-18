Заплакана Саша Бо повідомила про проблеми зі здоров’ям

Деталі

Як зізналася блогерка у своїх stories, вона вже не пам’ятає, коли був той день, щоб вона не плакала.

"Зараз я буду частіше пропадати через проблеми зі здоров’ям. Весь час я намагалася тримати під контролем все, окрім власного організму. Вчора я здала ще повно аналізів і це не кінець всіх моїх обстежень. Почуваюсь, як лопата після гною", - поділилася Олександра.

Саша Бо поскаржилася на проблеми зі здоров’ям (фото: instagram.com/sashaabo)

Згодом вона повідомила, що через свій стан вимушена була позбутися розкішної шевелюри, зробивши каре.

"Одна справа відрізати каре, бо душа потребує зміни, а зовсім інше, коли у тебе проблеми зі здоров’ям, коли буквально лисієш і не вмієш навіть укладку зробити, бо волосся інше, зовсім не моє", - написала інфлюенсерка.

Саша Бо змінила зачіску (фото: instagram.com/sashaabo)

Що саме трапилося - зірка інтернету не розповіла, лише зазначила, що спершу не хотіла ділитися своєю проблемою, адже боялася насмішок, знецінювання її стану і переживань.

Саша Бо поскаржилася на проблеми зі здоров’ям (фото: instagram.com/sashaabo)