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Заплаканная Саша Бо сообщила о проблемах со здоровьем

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Иванна Пашкевич

Блогерша-миллионница Саша Бо, похоже, проживает непростой период в жизни. Звезда интернета со слезами на глазах сообщила, что имеет проблемы со здоровьем.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюэнсерши.

Подробности

Как призналась блогерша в своих stories, она уже не помнит, когда был тот день, чтобы она не плакала.

"Сейчас я буду чаще пропадать из-за проблем со здоровьем. Все время я старалась держать под контролем все, кроме собственного организма. Вчера я сдала еще полно анализов и это не конец всех моих обследований. Чувствую себя, как лопата после навоза", - поделилась Александра.

Саша Бо пожаловалась на проблемы со здоровьем (фото: instagram.com/sashaabo)

Впоследствии она сообщила, что из-за своего состояния вынуждена была избавиться от роскошной шевелюры, сделав каре.

"Одно дело отрезать каре, потому что душа требует изменения, а совсем другое, когда у тебя проблемы со здоровьем, когда буквально лысеешь и не умеешь даже укладку сделать, потому что волосы другие, совсем не мои", - написала инфлюенсерка.

Саша Бо сменила прическу (фото: instagram.com/sashaabo)

Что именно случилось - звезда интернета не рассказала, лишь отметила, что сначала не хотела делиться своей проблемой, так как боялась насмешек, обесценивания ее состояния и переживаний.

Саша Бо пожаловалась на проблемы со здоровьем (фото: instagram.com/sashaabo)

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