Не запізніться: коли оптимально сіяти брюссельську капусту на розсаду

Як вибрати насіння брюссельської капусти

Насіння брюссельської капусти має різні сорти та гібриди. Ранньостиглі сорти дозрівають за 100-150 днів, середньостиглі - за 150-180 днів, а пізні сорти можуть дозрівати більше 200 днів. Для холодних регіонів краще вибирати ранні або середньоранні сорти, такі як "Сапфір", "Фрегат" або "Кетскилл". Гібриди зазвичай стійкі до хвороб і шкідників, що забезпечує більший шанс на успішний урожай.

Коли садити брюссельську капусту на розсаду

Всі сорти брюссельської капусти висівають на розсаду в березні - квітні, орієнтуючись на клімат свого регіону. У південних областях можна садити насіння на початку березня, а в холодних регіонах та середній смузі краще перенести терміни на середину або кінець квітня.

Це дозволить отримати хороший врожай, не переживаючи про заморозки. Під час посадки важливо враховувати погодні умови, щоб капуста мала достатньо часу для росту до холодів. Для ранніх сортів розсада повинна бути готова до кінця літа.

Як садити брюссельську капусту на розсаду

Агротехніка вирощування цієї культури проста: насіння не потребує стратифікації, достатньо просто замочити їх перед посадкою. Брюссельській капусті підходить легкий ґрунт нейтральної кислотності, а для захисту від хвороб можна мульчувати посадки прокалений пісок і золою.

Перед посадкою обробіть насіння стимулятором росту, для поліпшення схожості. Помістіть насіння в розчин на 10-12 годин, а ті, що спливають, викидайте - вони не проростуть. Підготовлений ґрунт повинен бути легким і розсипчастим.

Брюссельска капуста потрібно багато часу для зростання та визрівання (фото: Pixabay.com)

Як правильно посіяти брюссельську капусту

Посів можна проводити в окремі касети по 100-200 мл або в загальний контейнер об'ємом 0,5-1 л. Важливо, щоб в горщиках були дренажні отвори для відведення зайвої води. Заповніть ємності ґрунтом, залишаючи кілька сантиметрів до краю. Якщо ви садите в окремі горщики, помістіть по одному насінню в центр кожного. Засипте їх ґрунтом, заглиблюючи на 1-1,5 см.

Як доглядати за розсадою брюссельської капусти

Після посадки обов'язково полийте розсаду теплою фільтрованою водою і накрийте контейнер плівкою або прозорою кришкою. Встановіть їх у місце з яскравим розсіяним світлом при температурі 15-17 градусів, щоб сіянці нормально розвивалися.

Регулярно провітрюйте посадки, щоб уникнути розвитку грибкових хвороб. Поливати слід так, щоб ґрунт не пересихав, але й не був занадто вологим. Коли з'являться перші сходи через 5-7 днів, зніміть плівку або кришку.

Підготовка розсади до висадки у відкритий ґрунт

Перед пересадкою в відкритий ґрунт розсаду потрібно загартовувати, щоб рослини краще адаптувались до змін температури. За два тижні до висадки виносьте капусту на вулицю або на незасклений балкон, починаючи з 30 хвилин, поступово збільшуючи час до 10-12 годин.

Це допоможе рослинам звикнути до природних умов. Не поливайте розсаду за 3-4 дні до пересадки, щоб вона краще перенесла процес адаптації. Пересаджувати можна, коли рослини мають 4-7 справжніх листків, орієнтовно в кінці травня - червні.