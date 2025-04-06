Не опоздайте: когда оптимально сеять брюссельскую капусту на рассаду

Как выбрать семена брюссельской капусты

Семена брюссельской капусты имеют разные сорта и гибриды. Раннеспелые сорта созревают за 100-150 дней, среднеспелые - за 150-180 дней, а поздние сорта могут созревать более 200 дней. Для холодных регионов лучше выбирать ранние или среднеранние сорта, такие как "Сапфир", "Фрегат" или "Кетскилл". Гибриды обычно устойчивы к болезням и вредителям, что обеспечивает больший шанс на успешный урожай.

Когда сажать брюссельскую капусту на рассаду

Все сорта брюссельской капусты высевают на рассаду в марте - апреле, ориентируясь на климат своего региона. В южных областях можно сажать семена в начале марта, а в холодных регионах и средней полосе лучше перенести сроки на середину или конец апреля.

Это позволит получить хороший урожай, не переживая о заморозках. Во время посадки важно учитывать погодные условия, чтобы капуста имела достаточно времени для роста до холодов. Для ранних сортов рассада должна быть готова к концу лета.

Как сажать брюссельскую капусту на рассаду

Агротехника выращивания этой культуры проста: семена не нуждаются в стратификации, достаточно просто замочить их перед посадкой. Брюссельской капусте подходит легкая почва нейтральной кислотности, а для защиты от болезней можно мульчировать посадки прокаленным песком и золой.

Перед посадкой обработайте семена стимулятором роста, для улучшения всхожести. Поместите семена в раствор на 10-12 часов, а всплывающие выбрасывайте - они не прорастут. Подготовленный грунт должен быть легким и рассыпчатым.

Брюссельской капусте нужно много времени для роста и вызревания (фото: Pixabay.com)

Как правильно посеять брюссельскую капусту

Посев можно проводить в отдельные кассеты по 100-200 мл или в общий контейнер объемом 0,5-1 л. Важно, чтобы в горшочках были дренажные отверстия для отвода лишней воды. Заполните емкости грунтом, оставляя несколько сантиметров до края. Если вы сажаете в отдельные горшки, поместите по одному семени в центр каждого. Засыпьте их почвой, заглубляя на 1-1,5 см.

Как ухаживать за рассадой брюссельской капусты

После посадки обязательно полейте рассаду теплой фильтрованной водой и накройте контейнер пленкой или прозрачной крышкой. Установите их в место с ярким рассеянным светом при температуре 15-17 градусов, чтобы сеянцы нормально развивались.

Регулярно проветривайте посадки, чтобы избежать развития грибковых болезней. Поливать следует так, чтобы почва не пересыхала, но и не была слишком влажной. Когда появятся первые всходы через 5-7 дней, снимите пленку или крышку.

Подготовка рассады к высадке в открытый грунт

Перед пересадкой в открытый грунт рассаду нужно закалять, чтобы растения лучше адаптировались к изменениям температуры. За две недели до высадки выносите капусту на улицу или на незастекленный балкон, начиная с 30 минут, постепенно увеличивая время до 10-12 часов.

Это поможет растениям привыкнуть к естественным условиям. Не поливайте рассаду за 3-4 дня до пересадки, чтобы она лучше перенесла процесс адаптации. Пересаживать можно, когда растения имеют 4-7 настоящих листьев, ориентировочно в конце мая - июне.