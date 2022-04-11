Как записаться в добровольцы, чтобы помочь разбирать завалы войны: инструкция

"Граждане, желающие участвовать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины... могут присоединиться к добровольным формированиям гражданской защиты", - говорится в сообщении правительства.

Как вы можете помочь:

разбирать завалы после бомбежек,

спасать людей и помогать пострадавшим,

разгружать гуманитарные грузы,

любые другие мероприятия, к которым могут присоединиться формирования гражданской защиты

Указанные формирования образуются на временной основе местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и тому подобное.

Чтобы стать добровольцем нужно заполнить форму здесь: https://bit.ly/3jb91VO

Надо указать место своего проживания, имя, фамилию, отчество, телефон и электронную почту. Никаких подтверждений с почты не надо, ваша заявка будет сразу принята.