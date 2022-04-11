Как записаться в добровольцы, чтобы помочь разбирать завалы войны: инструкция

Каждый украинец может записаться в добровольцы, чтобы помогать разбирать завалы, которые остались после бомбежек, а также присоединиться к спасению людей, помощи пострадавшим и тому подобное.
Как это сделать - читайте ниже в материале Styler.
"Граждане, желающие участвовать в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, вызванных вооруженной агрессией РФ против Украины... могут присоединиться к добровольным формированиям гражданской защиты", - говорится в сообщении правительства.
Указанные формирования образуются на временной основе местными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления и тому подобное.
Чтобы стать добровольцем нужно заполнить форму здесь: https://bit.ly/3jb91VO
Надо указать место своего проживания, имя, фамилию, отчество, телефон и электронную почту. Никаких подтверждений с почты не надо, ваша заявка будет сразу принята.
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