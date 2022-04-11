Як записатися у добровольці, щоб допомогти розбирати завали війни: інструкція

Кожен українець може записатися в добровольці, аби допомагати розбирати завали, які залишилися після бомбардувань, а також долучитися до рятування людей, допомоги потерпілим тощо.
Як це зробити - читайте нижче в матеріалі Styler.
"Громадяни, які бажають брати участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією РФ проти України... можуть долучитися до добровільних формувань цивільного захисту", - говориться в повідомленні уряду.
Зазначені формування утворюються на тимчасовій основі місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування тощо.
Аби стати добровольцем варто заповнити форму тут: https://bit.ly/3jb91VO
Треба вказати місце свого проживання, ім'я, прізвище, по-батькові, телефон та електронну пошту. Жодних підтверджень з пошти не треба, ваша заявка буде одразу прийнята.
Раніше ми писали, як спрощено отримати допомогу по безробіттю під час війни.
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