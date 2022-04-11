Як записатися у добровольці, щоб допомогти розбирати завали війни: інструкція

Кожен українець може записатися в добровольці, аби допомагати розбирати завали, які залишилися після бомбардувань, а також долучитися до рятування людей, допомоги потерпілим тощо.

Як це зробити - читайте нижче в матеріалі Styler .

Треба вказати місце свого проживання, ім'я, прізвище, по-батькові, телефон та електронну пошту. Жодних підтверджень з пошти не треба, ваша заявка буде одразу прийнята.

"Громадяни, які бажають брати участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, спричинених збройною агресією РФ проти України... можуть долучитися до добровільних формувань цивільного захисту", - говориться в повідомленні уряду .

Раніше ми писали, як спрощено отримати допомогу по безробіттю під час війни.

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