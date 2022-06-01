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Как записать ребенка в садик Киева онлайн: простая инструкция

Фото: киевляне могут записать ребенка в садик онлайн (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве работает электронная очередь для записи ребенка в детский садик. Жители столицы могут оформить заявки в интернете, после чего прослеживать статус.

Как воспользоваться услугой по записи малыша в садик в Киеве и какая инструкция - читайте в материале ниже

Оформление заявки в е-очередь происходит в два этапа.

Сначала нужно создать заявку на сайте и выбрать детсадики. После, когда поступит приглашение, его следует принять, после чего можно оформлять ребенка в данный садик.

Инструкция по записи онлайн в садики Киева

  • Авторизация

Тут должен быть аккаунт KyivID. Убедитесь, что вся информация указана корректно, так как необходимые персональные и контактные данные ведомство получает из него.

  • Заполнение заявки

Нужно указать информацию о ребенке - понадобится свидетельство о рождении, а также о заявителе - индивидуальный налоговый номер (РНОКПП).

  • Выбор садика

После подачи заявки нужно обязательно выбрать садики, которые вас заинтересовали. Можно выбрать любое количество желаемых садиков.

  • Укажите льготы

Можно указать доступные вам льготы - они зависят от выбранных вами садиков.

  • Ожидайте приглашения

Это уже второй этап. Как только в одном из выбранных садиков придет ваша очередь, вам поступает приглашение на электронную почту (очередь заявок публичная)

  • Примите приглашение

После получения приглашения вам дается 10 дней для принятия окончательного решения в пользу того или иного садика, и начать оформление. Если приглашение не будет принято в этот срок, оно аннулируется. Если приглашение поступило несвоевременно, то отклоните приглашение и ждите следующего, но сделать это можно только 3 раза.

  • Оформить ребенка в садик

После принятия приглашения для оформления ребенка в садик предоставляется еще 10 дней.

Обратите внимание! Для специальных групп необходимы выводы инклюзивного ресурсного центра и направления районных управлений образования.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 1 июня открыли 34 коммунальных садика в разных районах города. Власти города также рассказали, когда в столице откроют остальные детсады.

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