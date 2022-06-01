Как записать ребенка в садик Киева онлайн: простая инструкция

В Киеве работает электронная очередь для записи ребенка в детский садик. Жители столицы могут оформить заявки в интернете, после чего прослеживать статус.
Как воспользоваться услугой по записи малыша в садик в Киеве и какая инструкция - читайте в материале ниже
Оформление заявки в е-очередь происходит в два этапа.
Сначала нужно создать заявку на сайте и выбрать детсадики. После, когда поступит приглашение, его следует принять, после чего можно оформлять ребенка в данный садик.
Тут должен быть аккаунт KyivID. Убедитесь, что вся информация указана корректно, так как необходимые персональные и контактные данные ведомство получает из него.
Нужно указать информацию о ребенке - понадобится свидетельство о рождении, а также о заявителе - индивидуальный налоговый номер (РНОКПП).
После подачи заявки нужно обязательно выбрать садики, которые вас заинтересовали. Можно выбрать любое количество желаемых садиков.
Можно указать доступные вам льготы - они зависят от выбранных вами садиков.
Это уже второй этап. Как только в одном из выбранных садиков придет ваша очередь, вам поступает приглашение на электронную почту (очередь заявок публичная)
После получения приглашения вам дается 10 дней для принятия окончательного решения в пользу того или иного садика, и начать оформление. Если приглашение не будет принято в этот срок, оно аннулируется. Если приглашение поступило несвоевременно, то отклоните приглашение и ждите следующего, но сделать это можно только 3 раза.
После принятия приглашения для оформления ребенка в садик предоставляется еще 10 дней.
Обратите внимание! Для специальных групп необходимы выводы инклюзивного ресурсного центра и направления районных управлений образования.
Ранее сообщалось, что в Киеве с 1 июня открыли 34 коммунальных садика в разных районах города. Власти города также рассказали, когда в столице откроют остальные детсады.