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Як записати дитину в садочок Києва онлайн: проста інструкція

Фото: кияни можуть записати дитину в садочок онлайн (freepik.com)
Автор: Володимир Костирін

У Києві працює електронна черга для запису дитини в дитячий садок. Жителі столиці можуть оформити заявки в інтернеті, після чого простежувати статус.

Як скористатися послугою по запису малюка в садок в Києві та яка інструкція - читайте в матеріалі нижче

Оформлення заявки в е-чергу відбувається в два етапи.

Спочатку потрібно створити заявку на сайті і вибрати дитсадки. Після, коли надійде запрошення, його слід прийняти, після чого можна оформляти дитину в даний садок.

Інструкція по запису онлайн в садочки Києва

  • Авторизація

Тут повинен бути аккаунт KyivID. Переконайтеся, що вся інформація вказана коректно, позаяк необхідні персональні та контактні дані відомство отримує з нього.

  • Заповнення заявки

Потрібно вказати інформацію про дитину - знадобиться свідоцтво про народження, а також про заявника - індивідуальний податковий номер (РНОКПП).

  • Вибір садка

Після подачі заявки потрібно обов'язково вибрати садки, які Вас зацікавили. Можна вибрати будь-яку кількість бажаних садочків.

  • Вкажіть пільги

Можна вказати доступні вам пільги - вони залежать від обраних вами садочків.

  • Очікуйте запрошення

Це вже другий етап. Як тільки в одному з обраних садків прийде ваша черга, Вам надходить запрошення на електронну пошту (черга заявок публічна)

  • Прийміть запрошення

Після отримання запрошення вам дається 10 днів для прийняття остаточного рішення на користь того чи іншого садочка, і почати оформлення. Якщо запрошення не буде прийнято в цей термін, воно анулюється. Якщо запрошення надійшло несвоєчасно, то відхиліть запрошення і чекайте наступного, але зробити це можна тільки 3 рази.

  • Оформити дитину в садок

Після прийняття запрошення для оформлення дитини в садок надається ще 10 днів.

Зверніть увагу! Для спеціальних груп необхідні висновки інклюзивного ресурсного центру та направлення районних управлінь освіти.

Раніше повідомлялося, що у Києві з 1 червня відкрили 34 комунальні садочки у різних районах міста. Влада міста також розповіла, коли в столиці відкриють інші дитсадки.

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