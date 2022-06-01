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Когда в Киеве откроют остальные садики: появился официальный ответ

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Киев, Среда 01 июня 2022 09:42
Когда в Киеве откроют остальные садики: появился официальный ответ Фото: В Киеве планируют открывать детсады постепенно (freepic.com)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве с 1 июня открыли 34 коммунальных садика в разных районах города. Власти города приняли такое решение, чтобы родители могли вернуться к работе.

Многие жители столицы остались недовольны таким решением и требуют, чтобы остальные садики тоже открыли.

Первый заместитель Виталия Кличко Николай Поворозник в эфире Национального телемарафона сообщил, когда киевская власть планирует открыть остальную часть дошкольных учреждений.

Почему сейчас открыли только часть садиков

Дело в том, что сейчас киевская власть должна посмотреть, есть ли вообще потребность открывать другие садики. Будут ориентироваться на заполняемость учреждений и потом примут решение.

"Мы пока открываем то количество детсадов, на которое есть запрос. Эту неделю мы посмотрим в реальности, сколько родителей обратятся и сколько детей будет посещать", - сказал Поворозник.

По его словам, сейчас нужно понять, сколько нужно мест для детей.

"Все готово, есть преподавательский состав, питание будет в зависимости от того, сколько детей будет. Со следующей недели перейдем в плановый режим. Нам нужно понять, сколько и какие категории детей", - отметил он.

Когда откроют остальные детсады

Поворозник сообщил, что во второй волне открытия садиков планируется возобновить работу еще такому же количеству садиков, как и в первой, то есть 34 государственных 14 частных.

"Во вторых волнах могут открыть не меньшее количество, чем в первую. Здесь вопрос исключительно в потребности. Мы хотим, чтобы садики работали с заполненностью хотя бы на 60-70%", - рассказал в эфире топ-чиновник КГГА.

Напомним, ранее мы писали о том, сколько повреждено детских садов во время обстрелов Киева.

А также рассказывали о том, как помочь адаптироваться детям в новом саду или школе.

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