Запікати чи смажити: тренер розповів, як найкорисніше готувати їжу під час схуднення
Під час схуднення люди намагаються обирати корисні способи приготування їжі. Багато хто не знає, що корисніше - смаження на сковороді чи запікання в духовці.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, як найкраще готувати їжу для зменшення калорійності.
Смажити чи запікати?
Тренер Юрій Попко розповів, що якщо ви просто запікаєте їжу, то калорійність продукту не змінюється.
Однак, якщо ж ви будете смажити на якійсь олії чи маслі, то відповідно калорійність продукту буде лише зростати.
Важливо знати, що жир - найбільш калорійний нутрієнт. Тому під час смаження м'ясо чи риба буде вбирати цей жир.
До того ж, якщо ви оберете для смаження не правильну олію, наприклад, не рафіновану, або масло з низькою температурою димлення, то в процесі нагрівання воно буде горіти і утворюватимуться канцерогени.
Окрім того, що воно буде більш калорійне, ніж продукт, то воно ще й буде дуже шкодити здоров'ю.
Яка олія корисна для смаження
Смаження відбувається при вищих температурах (200°C+) і з коротшим часом приготування. Жир нагрівається при високій температурі, що може призвести до утворення шкідливих побічних продуктів.
Важливо обирати олії з високими точками димлення (рафіновану оливкову олію, олію авокадо, масло ГХІ).
Рафінована олія авокадо містить мононенасичені та поліненасичені жирні кислоти, а також олеїнову кислоту (омега-9 жирна кислота) і вітамін Е, тому вважається найбільш корисною для серця.
ГХІ є різновидом топленого вершкового масла і широко використовується для приготування їжі. На відміну від звичайного вершкового масла, яке не підходить для обсмажування їжі і прогорає при 150˚C, масло ГХІ можна нагрівати до високих температур - 200-250˚C. Іншими словами, на ньому можна безпечно смажити.
Приготована на топленому маслі їжа набуває приємний карамельний смак і бурштиновий колір, а саме масло містить велику кількість вітаміну А і Е.
Важливо знати, що для повсякденного смаження зовсім не потрібно дорога оливкова олія холодного віджиму - вона підходить скоріше для додавання в салати. Для приготування звичайної їжі цілком можна використовувати рафіновану оливкову олію.
Раніше ми повідомляли, як можна посмажити котлети без олії.
Читайте також, чи справді оливкова олія рятує від похмілля.
При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка тренера Юрія Попка, сайт The kitchn та Martha stewart.
Цей матеріал призначений для загальноосвітніх цілей і його не слід використовувати для постановки медичних діагнозів чи самолікування. Наша мета - надати читачам точну інформацію про симптоми, причини і методи виявлення захворювань. РБК-Україна не несе відповідальність за будь-які діагнози, які можуть бути поставлені читачами на основі матеріалів з цього ресурсу. Ми рекомендуємо не займатися самолікуванням, і у разі будь-яких занепокоєнь стосовно здоров'я звернутися до лікаря.