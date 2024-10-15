Запікати чи смажити: тренер розповів, як найкорисніше готувати їжу під час схуднення

Під час схуднення люди намагаються обирати корисні способи приготування їжі. Багато хто не знає, що корисніше - смаження на сковороді чи запікання в духовці.

Смажити чи запікати?

Тренер Юрій Попко розповів, що якщо ви просто запікаєте їжу, то калорійність продукту не змінюється.

Однак, якщо ж ви будете смажити на якійсь олії чи маслі, то відповідно калорійність продукту буде лише зростати.

Важливо знати, що жир - найбільш калорійний нутрієнт. Тому під час смаження м'ясо чи риба буде вбирати цей жир.

До того ж, якщо ви оберете для смаження не правильну олію, наприклад, не рафіновану, або масло з низькою температурою димлення, то в процесі нагрівання воно буде горіти і утворюватимуться канцерогени.

Окрім того, що воно буде більш калорійне, ніж продукт, то воно ще й буде дуже шкодити здоров'ю.

Яка олія корисна для смаження

Смаження відбувається при вищих температурах (200°C+) і з коротшим часом приготування. Жир нагрівається при високій температурі, що може призвести до утворення шкідливих побічних продуктів.

Важливо обирати олії з високими точками димлення (рафіновану оливкову олію, олію авокадо, масло ГХІ).

Р афінована олія авокадо містить мононенасичені та поліненасичені жирні кислоти, а також олеїнову кислоту (омега-9 жирна кислота) і вітамін Е, тому вважається найбільш корисною для серця.

ГХІ є різновидом топленого вершкового масла і широко використовується для приготування їжі. На відміну від звичайного вершкового масла, яке не підходить для обсмажування їжі і прогорає при 150˚C, масло ГХІ можна нагрівати до високих температур - 200-250˚C. Іншими словами, на ньому можна безпечно смажити.

Приготована на топленому маслі їжа набуває приємний карамельний смак і бурштиновий колір, а саме масло містить велику кількість вітаміну А і Е.

Важливо знати, що для повсякденного смаження зовсім не потрібно дорога оливкова олія холодного віджиму - вона підходить скоріше для додавання в салати. Для приготування звичайної їжі цілком можна використовувати рафіновану оливкову олію.