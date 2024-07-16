Дієтолог розповів, чи справді оливкова олія рятує від похмілля

Після весело проведених святкувань багато людей задаються питанням, як зняти похмілля народними засобами. Багато людей стверджує, що оливкова олія може допомогти позбутися похмілля.

Чи справді оливкова олія допомагає уникнути похмілля та яких правил дотримуватись - читайте нижче в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Чи допомагає оливкова олія від похмілля

Користувачка у мережі, відео якої набрало 86 тисяч лайків, розповіла, що порція оливкової олії може запобігти похмілля після нічної випивки.

З оливковою олією все просто - це жири, тобто вони обмежують дію алкоголю на організм. Як варіант, можна заправити невелику порцію салату цим маслом і з'їсти його.

Дієтолог Стефані Нельсон розповів, що насправді не існує жодних чудодійних ліків від похмілля. Будь-яка їжа у шлунку до та під час вживання алкоголю сповільнить всмоктування алкоголю.

Нельсон пояснив, що немає потреби пити оливкову олію, а замість ви повинні добре поїсти перед тим, як піти вживати алкоголь.

Обмеження споживання алкоголю - найкращий спосіб запобігти похміллю. Якщо ви гуляєте ввечері, спробуйте чергувати один алкогольний напій з одним безалкогольним або спробуйте вибрати напої з меншим вмістом алкоголю, наприклад, легке пиво.

Дієтолог Дуейн Меллор пояснив, що близько 20% алкоголю всмоктується в шлунку, а решта в кишківнику.

Будь-яка їжа, що містить жир, білок або вуглеводи, яка затримує спорожнення шлунка, може мати дуже помірний вплив на уповільнення всмоктування алкоголю.

Підготуйтеся до вживання алкоголю

Поїжте

Будь-яка їжа має властивість знижувати утворення ацетальдегіду в шлунку, речовини, яке сприяє поганому самопочуттю від алкоголю.

Більш жирна їжа здатна надати профілактику похмілля, сповільнюючи всмоктування алкоголю в кров. Якщо ви не прихильник калорійного харчування - з'їжте рибу, яка містить корисні жири (скумбрія, форель, лосось).

Прийміть вітаміни

У складі обраних вами таблеточок обов'язково повинні бути вітамін В6 і В12. Даний засіб полегшить роботу печінки і допоможе швидко привести себе в форму на ранок.

Пийте один тип алкоголю і бажано безбарвний. Змішання різних видів алкоголю обов'язково призведе до похмілля. Оскільки кожен з них має різні добавки і ароматизатори і будь-які спроби організму переварити все це може призвести до грандіозного "бодуна".

Намагайтеся випивати склянку води після одного - двох склянок спиртного. Це також допоможе уникнути похмільного синдрому.

Одне з найважливіших правил, щоб уникнути ранкового похмілля - прислухайтеся до свого організму і навчіться вчасно зупинятися.