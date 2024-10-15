Запекать или жарить: тренер рассказал, как полезнее всего готовить еду во время похудения

Во время похудения люди стараются выбирать полезные способы приготовления пищи. Многие не знают, что полезнее - жарка на сковороде или запекание в духовке.

РБК-Украина (проект Styler) сообщает, как лучше всего готовить еду для уменьшения калорийности.

Жарить или запекать?

Тренер Юрий Попко рассказал, что если вы просто запекаете еду, то калорийность продукта не меняется.

Однако, если же вы будете жарить на каком-нибудь масле, то соответственно калорийность продукта будет только расти.

Важно знать, что жир - наиболее калорийный нутриент. Поэтому при жарке мясо или рыба будет впитывать этот жир.

К тому же, если вы выберите для жарки не правильное масло, например, не рафинированное, или масло с низкой температурой дымления, то в процессе нагревания оно будет гореть и будут образовываться канцерогены.

Кроме того, что оно будет более калорийным, чем продукт, то оно еще и будет очень вредить здоровью.

Какое масло полезно для жарки

Жарка происходит при более высоких температурах (200°C+) и с более коротким временем приготовления. Жир нагревается при высокой температуре, что может привести к образованию вредных побочных продуктов.

Важно выбирать масла с высокими точками дымления (рафинированное оливковое масло, масло авокадо, масло ГХИ).

Рафинированное масло авокадо содержит мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты, а также олеиновую кислоту (омега-9 жирная кислота) и витамин Е, поэтому считается наиболее полезным для сердца.

ГХИ является разновидностью топленого сливочного масла и широко используется для приготовления пищи. В отличие от обычного сливочного масла, которое не подходит для обжаривания пищи и прогорает при 150˚C, масло ГХИ можно нагревать до высоких температур - 200-250˚C. Другими словами, на нем можно безопасно жарить.

Приготовленная на топленом масле пища приобретает приятный карамельный вкус и янтарный цвет, а само масло содержит большое количество витамина А и Е.

Важно знать, что для повседневной жарки совсем не нужно дорогое оливковое масло холодного отжима - оно подходит скорее для добавления в салаты. Для приготовления обыкновенной пищи вполне можно использовать рафинированное оливковое масло.