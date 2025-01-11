Запіканка з рибою по-португальськи: рецепт смачнючої легкої страви

Що потрібно для запіканки з рибою

Для того, щоб приготувати цей легкий обід або вечерю, необхідні такі продукти:

філе тріски - 400 г

морква - 1 шт.

цибуля ріпчаста - 1 шт.

томати - 3 шт.

сир - 50 г

борошно - 20 г

масло (жирність 73%) - 30 г

зелень - до смаку

сіль - до смаку

перець - до смаку

Як готувати запіканку з рибою по-португальськи

Помийте філе риби, а потім наріжте його невеликими шматочками. Посоліть та поперчіть рибу з кожного боку. Щоб приготувати цю запіканку по-португальськи, замість тріски також можна використовувати філе минтая або хека.

Помийте і наріжте напівкільцями помідори. Цей інгредієнт пом'якшить рибу, тож є необхідним для страви. Важливо нарізати овоч не надто товсто, але й не надто тонко, щоб смак інгредієнта відчувався в готовій страві.

Також почистьте цибулю та моркву, а потім наріжте їх тонкими кільцями. Підготовлені інгредієнти можна перекладати в форму для запікання, як у попередньо необхідно змастити олією чи маслом.

Спершу викладіть шар риби, потім помідори, цибулю та моркву. За бажанням цей крок можна повторити декілька разів. Розігрійте духовку до 180 градусів та запікайте страву протягом 20 хвилин.

Тим часом приготуйте заливку. Для цього розтопіть масло на пательні, всипте борошно та сіль, а також влийте трохи води. Помішуючи інгредієнти, доведіть соус до кипіння та проваріть його протягом 2 хвилин.

Полийте рибу з овочами соусом та присипте натертим сиром. Після цього запікайте страву ще 10 хвилин. Перед подачею посипте запіканку подрібненою зеленню.